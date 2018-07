Rai intitola studi Dear a Frizzi

"Gli studi Rai Dear Nomentano diventano gli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi". E' l'annuncio di Mario Orfeo, direttore generale dell'azienda pubblica, in apertura della presentazione dei palinsesti per l'autunno a Roma il 5 luglio. "In quest'anno il momento più difficile è stata proprio la scomparsa di Fabrizio", spiega il dg. Accanto a lui la presidente Monica Maggioni annuisce: "Intitolare a Frizzi questi studi vuol dire avere un simbolo di ciò che la Rai è e sa essere quando riesce a connettersi con le persone, un simbolo di come si fa la tv da noi", dice. Sul palco anche Carlo Conti che ringrazia a nome di tutti quelli che lavorano in Rai: "Fabrizio è e sarà sempre con noi". Poi, commosso, conclude l'omaggio all'amico presentando esilaranti ciak sbagliati girati con lui proprio alla Dear. "Immagini che sintetizzano quattro aspetti di Fabrizio- dice- l'attaccamento alla famiglia, al lavoro,all'amicizia e questa sua meravigliosa, straordinaria unica solarità".