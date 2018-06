Nicholls, Patrick Melrose su declino

Uno sguardo satirico, tagliente ma anche toccante alla degenerazione di una famiglia aristocratica.

Questo è 'Patrick Melrose', miniserie prodotta da Showtime e Sky con Benedict Cumberbatch come protagonista e produttore esecutivo, che dal 9 luglio sarà in onda su Sky Atlantic. Lo sceneggiatore David Nicholls ne ha parlato con l'ANSA oggi a Milano, dove è arrivato per la seconda tappa di 'Road to FeST' presso Santeria Social Club, evento che anticipa il Festival delle serie tv (11-14/10). Tra autodistruzione e dipendenza, abuso e decadenza, la storia dei Melrose non è un dramma familiare qualunque: "Quando ho letto il primo libro sono rimasto affascinato da quanto una storia orribile di traumi potesse essere anche divertente senza risultare di cattivo gusto. Mi interessava descrivere un mondo tanto crudele eppure con qualcosa di toccante, che ispirasse compassione. Questo aspetto era un po' sepolto nei libri ma diventa tangibile nel lavoro degli attori".