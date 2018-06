Idris Elba in Charlie 'Tun Up'

Charlie (Idris Elba), un DJ in crisi e scapolo incallito, decide di diventare la "tata" della problematica figlia del suo migliore amico, nonché celebre attore di successo, nell'ultimo e disperato tentativo di raggiungere il successo. Turn Up Charlie, è la serie Tv originale Netflix le cui riprese sono da poco iniziate a Londra. Il colosso streaming annuncia che nel cast oltre ad Elba - co-creatore e produttore esecutivo della serie, di cui è anche protagonista - si affiancano Piper Perabo (Covert Affairs), JJ Field (Turn) e l'attrice emergente Frankie Hervey. La serie è una comedy ironica e ricca di imprevisti, composta da 8 episodi di 30 minuti ciascuno. Produttori esecutivi: Elba, Gary Reich, Tristram Shapeero insieme a Martin Joyce, Ana Garanito. Piper Perabo veste i panni di Sara, famosa DJ e icona di stile che decide di abbandonare la sua vita caotica ed entusiasmante negli Stati Uniti per mettere radici a Londra, nel tentativo di dare più stabilità e normalità alla figlia, che soffre di problemi comportamentali. JJ Feild interpreta invece David, affascinante e carismatico attore hollywoodiano, adorato dai fan e dagli amici. Originario ragazzo del Nord di Londra, abituato a lavorare sodo, dopo aver raggiunto il successo torna nella sua città natale, che gli offrirà nuove occasioni, ma anche un gran numero di incertezze. Mentre la giovanissima Hervey, è la piccola Gabrielle viziata e furba. E' molto intelligente per la sua età. Trascurata dai genitori, che si sono sempre dedicati solo alla carriera, Gabrielle ne combina di ogni per ottenere l'attenzione dei suoi genitori, portando tutte le sue tate all'esasperazione. Le risposte taglienti e maliziose, le avventure e i capricci epici nascondono però una ragazzina sola, con una visione distorta della realtà. Elba, che è anche un famoso dj, si è sempre diviso tra piccolo e grande schermo. Il ruolo televisivo più famoso di Elba è quello di Stringer Bell nella serie della HBO The Wire. I suoi altri crediti televisivi includono il ruolo da protagonista nel dramma poliziesco britannico Luther per cui è stato candidato a un Emy, la miniserie Guerrilla e le apparizioni come ospite in spettacoli come The Big C e The Office. Per quanto riguarda i film, il ruolo della vita arriva solo nel 2013, quando viene scritturato per vestire i panni del grande leader politico Nelson Mandela in "Mandela: Long Walk to Freedom", un ritratto autobiografico per cui il noto attore si è preparato passando una notte nel carcere di Robben Island, è noto per le sue apparizioni nella serie Thor e altri film della Marvel, Pacific Rim, Star Trek: Beyond e Beasts of No Nation. Nel 2017 figura tra i protagonista, insieme a Kate Winslet, di "Il domani tra di noi" regia di Hany Abu-Assadm, e de "La Torre Nera", tratto dall'omonima saga di Stephen King. Ma un ruolo importante per Elba fin da giovanissimo lo ha rivestito nella sua vita la musica, è anche un dj affermato, che si è esibito in festival come Snowbombing, Glastonbury, Creamfields e Elrow London. È stato anche residente a Hi Ibiza durante la stagione estiva, esibendosi con i Mambo Brothers. Piccola curisosità l'attore e dj britannico Elba è stato tra gli ospiti selezionati al matrimonio di Harry d'Inghilterra Meghan