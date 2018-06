Autunno Rai, Champions e grandi ritorni

La conferma alla conduzione del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che sarà protagonista di un evento all'Arena di Verona come Andrea Bocelli. Ritorni di volti storici della tv pubblica come Mara Venier, Licia Colò e Serena Dandini. La conferma di Fabio Fazio su Rai1 e il trasferimento in pianta stabile di Alberto Angela sulla rete ammiraglia. Ancora: una versione dello storico programma Portobello con Antonella Clerici. E poi, tante conferme da Carlo Conti a Milly Carlucci, fino ai volti noti di Rai2 e Rai3, passando per la grande novità della stagione: la partita del mercoledì della Champions League su Rai1.

Si presenta così il palinsesto della prossima stagione della tv pubblica, che molti considerano l'ultimo atto della gestione del dg Mario Orfeo, arrivato a fine mandato, ma comunque pronto a restare a Viale Mazzini. "Quando ho accettato questo incarico sapevo che sarebbe durato un anno - ha detto alla presentazione dei palinsesti per l'autunno negli studi di via Mecenate a Milano -. L'ho svolto con grande spirito di servizio e grande amore per questa azienda. Per questo sono felice di restare in qualsiasi ruolo in questa azienda. Così plachiamo i piccoli corrieri di notizie false". "E' stato un anno eccezionale per gli ascolti, la Rai si è confermata leader assoluta - ha aggiunto -. Rai 1 è stata nettamente la più vista, macinando record su record. Questi sono i risultati, il resto è solo rumore di fondo. La Rai è il servizio pubblico, lo dico con buona pace di chi vorrebbe altrimenti per compiacenza nei confronti di qualche altro editore".

Il dg ha ringraziato le donne della Rai e il presidente Sergio Mattarella, per il richiamo allo spirito di solidarietà degli italiani. Salutato da una standing ovation il ricordo di Fabrizio Frizzi. Nessuna novità su Fiorello, atteso per il ritorno sulla tv pubblica. "Lui è sempre una sorpresa - ha detto il dg -. Quando è arrivato a Sanremo abbiamo deciso due giorni prima. Chi vivrà, vedrà". Solo rumors quelli sul ritorno di Massimo Giletti e Giovanni Floris. "I palinsesti sono chiusi", ha tagliato corto Orfeo. Quella del passaggio di Fazio su Rai1 - ha sottolineato - "è invece una scelta che rifarei domani", perché i numeri dimostrano che è "un successo". Ecco perché lo stesso percorso di accinge a compiere Alberto Angela con il suo Ulisse. Baglioni sarà nuovamente alla conduzione e direttore artistico di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. "Le scelte comode non fanno per noi", ha detto il cantante in collegamento da Lampedusa. Con Bocelli e Roberto Bolle, sarà protagonista di tre grandi eventi della stagione di Rai1, che si affida a nuove grandi fiction come "I Medici 2", "L'amica geniale" e "Il nome della rosa", lancia Portobello con Antonella Clerici (che lascia la conduzione de La prova del cuoco a Elisa Isoardi), prova a rilanciare Domenica In con il ritorno di Mara Venier e dà piena fiducia a Flavio Insinna dopo le polemiche per la guida de L'Eredità.

Rai2 resta la rete della sperimentazione con ben 11 nuovi programmi. Enrico Lucci e Costantino Della Gherardesca raddoppiano con due nuovi format, oltre a "Nemo" e "Pechino Express". Torna nella tv pubblica Licia Colò, in prima serata con "Niagara - Quando la natura fa spettacolo". Per la fiction in arrivo nel 2019 "Suburra", coprodotta con Netflix. A dicembre sono previste due serate-evento dedicate alla canzone umoristica con Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu. Rai3 conferma gran parte dei suoi programmi del day time e della prima serata, ma lancia anche diverse novità. Tra queste il ritorno di Serena Dandini con Gli Stati Generali a trent'anni dalla Tv delle Ragazze, un programma in prima serata con Mario Tozzi e una serie di Antonio Albanese. (ANSA)