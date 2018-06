Brigliadori fuori da Pechino Express

"Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza". Sono queste le parole usate da Eleonora Brigliadori in un post in risposta ad un utente che ricordava un servizio di Nadia Toffa per Le Iene sul cancro. Un messaggio - rimosso da Facebook ma riportato dagli screenshot di molti utenti - che ha scatenato l'indignazione (non solo del popolo social) tanto da spingere Rai2 a escludere l'ex annunciatrice dal programma Pechino Express - Avventura in Africa a cui doveva partecipare con il suo nome d'arte Aaron Noel assieme al figlio Gabriele Gilbo.

Ecco l'ultimo post su Fb della Brigliadori

La Toffa, che in questi mesi sta combattendo una battaglia contro il tumore ed ha annunciato in televisione di essersi sottoposta alla chemioterapia anche per dare forza e speranza agli altri malati, tempo fa aveva realizzato un servizio per Le Iene in cui mostrava i metodi con cui la Brigliadori sosteneva di poter allontanare la malattia. "A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori - dice la secca nota della rete Rai - Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma Pechino Express - Avventura in Africa. Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast".

Nel pomeriggio in un altro post la Brigliadori annunciava: "Nonostante le violente polemiche che si sono scatenate sul Web, da qualche giorno a questa parte, e che sono totalmente inappropriate ed infondate comunico che mi presenterò regolarmente e contrattualmente, insieme a mio figlio Gabriele, nel luogo prefissato e comunicatoci, già da tempo, quale punto di raduno per la partenza del programma televisivo Pechino Express. Nel corso del programma stesso avrò modo di chiarire che non ho inteso offendere nessuno ma esprimere il mio parere, ben conosciuto, per altro, su di una materia così delicata".

La Brigliadori, sostenitrice tra l'altro del "metodo Hamer" che si basa sull'autoguarigione, si è anche schierata più di una volta in tv anche contro chemioterapia, radioterapia ma anche contro i vaccini. Nel 2016 aveva polemicamente lasciato lo studio del Maurizio Costanzo Show dopo che Costanzo aveva frenato le sue accese dichiarazioni dicendole: "Tengo il tuo microfono spento, finché non impari a fare conversazioni civili".

Qualche giorno fa Pechino Express aveva perso anche Filippo Magnini che avrebbe dovuto partecipare assieme alla sorella maggiore Laura. Il nuotatore aveva deciso di non partecipare per concentrarsi sulla difesa "dalle accuse mosse dalla Procura antidoping".