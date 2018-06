Chiude Grey's Anatomy 14, arriva la webserie

Il matrimonio di Jo e Alex, l'uscita di scena di April e Arizona: promette grandi emozioni l'ultima puntata della stagione 14 di Grey's Anatomy, il longevo e amatissimo medical drama degli Abc Studios ideato da Shonda Rhimes, in onda il 18 giugno in prima serata su FoxLife (canale 114 di Sky). Ma 'nostra signora delle fiction' non lascia soli i fan e ha ideato un nuovo spin-off della serie solo per internauti, Grey's Anatomy: B Team, webserie disponibile da domani sul portale online del canale, www.foxlife.it.

Protagoniste sono le sei matricole del Grey Sloan Memorial Hospital apparse nell'ultima stagione della serie. Ognuno dei sei episodi di Grey's Anatomy: B-Team è dedicato al primo giorno da specializzando di uno dei ragazzi. Nella webserie assisteremo alle difficoltà quotidiane dei giovani medici alle prese col mondo complesso e competitivo della chirurgia, fiduciosi di riuscire ad impressionare lo sguardo sempre vigile di Miranda Bailey (Chandra Wilson), guest star e trait d'union con la serie madre.

Il cast è composto da Sophia Taylor Ali (Dahlia Qadri), Jake Borelli (Levi Schmitt), l'impacciatissimo "Glasses", Alex Blue Davis (Casey Parker), Jaicy Elliot (Taryn Helm), Rushi Kota (Vik Roy) e Jeanine Mason (Samantha "Sam" Bello), la vecchia e nuova fiamma del dottor DeLuca, interpretato dall'italiano Giacomo Gianniotti. Oltre alla Wilson, del cast principale di Grey's Anatomy vedremo Justin Chambers (che interpreta Alex Karev), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kevin McKidd (Owen Hunt) e James Pickens Jr. (Richard Webber). Sarah Drew (che dà il volto a April Kepner) debutterà dietro la macchina da presa, dirigendo tutti i sei episodi.

'Tutto di me' è invece il titolo del finale di stagione di Grey's Anatomy. L'episodio esplorerà ulteriormente l'amicizia tra Meredith (Ellen Pompeo) ed Alex, gli ultimi due rimasti del gruppo originale di specializzandi della prima stagione: ormai sono cresciuti, le loro carriere sono decollate, ma hanno bisogno ancora l'uno dell'altra per andare avanti. Intanto al matrimonio di Alex e Jo (Camilla Luddington) non tutto andrà come previsto: i due si ritroveranno in una situazione molto particolare, che permetterà loro di riflettere sul presente e sul futuro. April è ormai ad un bivio e dovrà scegliere una strada da prendere. Anche Arizona dovrà fare i conti con le decisioni prese nell'ultimo periodo. La cosa più difficile sarà forse dire addio ad April e Arizona e alle loro interpreti Sarah Drew e Jessica Capshaw.

Il finale di stagione chiude un percorso, ma insieme segna un nuovo inizio. I fan possono dormire sonni tranquilli: la stagione 15 di Grey's Anatomy inizia a prendere forma proprio negli ultimi istanti dell'episodio.