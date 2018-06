Torna Jack Ryan, ha il volto di Krasinski

Al cinema è stato interpretato da attori del calibro di Harrison Ford, Alec Baldwin e Ben Affleck. Ora Jack Ryan, l'analista della Cia consacrato dalla saga di romanzi bestseller di Tom Clancy, torna con il volto di John Krasinski nella serie evento Amazon Prime Original 'Tom Clancy's Jack Ryan', presentata in anteprima al 58/o Festival della televisione di Montecarlo, al Grimaldi Forum, e disponibile dal 31 agosto su Amazon Prime Video in più di 200 Paesi.

Coprodotta con Paramount Television e Skydance Television, narra - in otto episodi da un'ora - le vicende di Jack Ryan, analista emergente della Cia che, per la prima volta, affronta un pericoloso incarico sul campo, scoprire il nuovo modello di comunicazione usato dai terroristi. Le indagini metteranno Jack al centro di un rischioso piano escogitato da un gruppo di sovversivi di nuova generazione che minaccia la distruzione globale.

Nel cast, oltre a John Krasinski (A Quiet Place, 13 Hours) nei panni del protagonista, troviamo Wendell Pierce (The Wire) nel ruolo di James Greer e Abbie Cornish (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) come Cathy Mueller. Produttori esecutivi sono Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Graham Roland (Fringe, Prison Break), che sono anche creatori e showrunner della serie, Krasinski, il regista nominato agli Oscar Morten Tyldum (The Imitation Game) che ha anche diretto il pilot, e Platinum Dunes di Michael Bay. Produttori esecutivi al fianco di Bay alla Platinum Dunes sono anche Andrew Form (Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles) e Brad Fuller. Inoltre, Daniel Sackheim, (The Americans), Mace Neufeld (Patriot Games, Clear and Present Danger, The Sum of All Fears and Jack Ryan: Shadow Recruit), i produttori di Skydance David Ellison e Dana Goldberg (Mission: Impossible - Rogue Nation, Star Trek Beyond) e Marcy Ross (Grace and Frankie, Altered Carbon) sono anch'essi produttori esecutivi, al loro fianco Lindsey Springer e Allyson Seeger come coproduttrici esecutive.

Prima ancora del debutto, Amazon ha annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione: le riprese inizieranno tra tre settimane in Colombia.