Grande Fratello 15 chiude con 3,8 milioni di spettatori

Si è chiusa con 3 milioni 797 mila telespettatori e il 23.6% di share l'edizione numero 15 del Grande Fratello. "Un'edizione che ha fatto divertire, emozionare ma anche riflettere su tematiche importanti e d'attualità", ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, complimentandosi con Barbara d'Urso.



Il momento in cui Barbara d'Urso ha proclamato vincitore Alberto Mezzetti ha toccato picchi di oltre il 43% di share. L'edizione chiude con la media più alta degli ultimi 7 anni: 23.3% di share e 3 milioni 883 mila spettatori. Risultati record anche sul pubblico più giovane: media del 32% di share sui 15-24enni con puntate record che hanno superato il 43% di share sul target compreso tra i 15-19 anni. Ottimi risultati anche sui social: 159 mila interazioni totali tra Twitter e Facebook. In particolare, nel corso della finale l'hashtag #GF15 è stato al primo posto in tendenza italiana con quasi 24 mila tweet totali, su Facebook commenti, reaction e condivisioni ai post, hanno sfiorato 1.300.000.