Rezza-Mastrella, creativi da Leone d'oro su Rai3

Hanno un seguito accanito, vasto, trasversale (anche se certamente non popolare) e sono due artisti di razza al punto da ricevere dopo 30 anni di sodalizio artistico il Leone d'oro alla carriera per il teatro 2018 alla Biennale di Venezia il 20 luglio. Stralunate, spiazzanti, comiche, disturbanti le performance di Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono un mondo a parte: o le ami o le odi. E ora approdano a Rai3, mettendo la loro creatività scenica nello show "La tegola e il caso - Quando la scena è servita", in onda da lunedì 4 a mercoledì 6 giugno alle 20.10 e da giovedì 7 a venerdì 15 giugno alle 20.35. L'uno performer-autore e l'altra artista-autrice, hanno firmato a quattro mani l'ideazione e il progetto artistico degli spettacoli: dal 1987 tredici opere teatrali interpretate da Rezza.

Puri, folli, situazionisti, con performance in cui l'uso del corpo e la mimica sono protagonisti, Rezza-Mastrella sono unici.

L'avvenimento centrale di questo viaggio 'galoppato' raccontato da Flavia Mastrella /Antonio Rezza è la performance condotta da Antonio Rezza, che verrà improvvisata a casa di persone ignare, colte nella loro quotidianità, senza preavviso. L'appartamento si trasforma in uno studio teatral-televisivo, con operatori e fonico visibilmente intenti a rubare ogni minima reazione.

Dice Antonio Rezza: "Il possidente diventa spettatore nella sua stessa dimora: entro nelle abitazioni per poi trasformarmi in corpo recitante, costringo i proprietari all'interazione e, attraverso l'intervista, mi tramuto in conduttore involontario.

Un tentativo di scavalcamento della messa in onda. Il trionfo del contrario nella confusione dei ruoli. La televisione entra nelle case per poi uscirne camuffata da trasmissione". Ne viene fuori una scorribanda antropologica e giocosa dove gli ospiti sono persone comuni che paradossalmente aprono la porta all'ignoto. Le case vengono allestite per accogliere un'azione che si svolge normalmente in teatro; in pochi minuti si organizza il set, gli abitanti, vigorosi e attivi nei limiti della loro età, aiutano a preparare la scena.

Terminata la performance ogni ospite si esibisce in ciò che ha appena visto, con il suo corpo, l'incertezza, la spavalderia che per pochi minuti lo rendono interprete e protagonista nella casa che vive da inquilino di se stesso.