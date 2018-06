La serie Sex & the city compie 20 anni

"L'amore è l'unica griffe che non passerà mai di moda" dice Carrie Bradshow, alias Sarah Jessica Parker, in un episodio di Sex & the city. La battuta di una delle quattro protagoniste riassume gli ingredienti principali su cui è stata costruita l'iconica serie televisiva: moda e sesso. Due temi che non invecchiano mai, come la serie tv che compie 20 anni. Anzi, grazie alle avventure delle quattro girls e al guardaroba di abiti griffati di Carrie, o piuttosto alla sua scarpiera piena di adorati stiletti di Jimmy Choo e di Manolo Blahnik, o di borse di Fendi, da due decenni Sex & the city continua a divertire milioni di donne. La prima puntata della serie che vede protagoniste le quattro eterne e disinibite ragazze, legate da un'amicizia a prova di qualsiasi litigio, che vivono in maniera libera le loro storie con gli uomini, in una New York frenetica e piena di tentazioni, viene trasmessa dalla HBO, negli Stati Uniti, il 6 giugno del 1998. L'ultima va in onda invece il 22 febbraio 2004. Alle sei stagioni televisive sono seguiti due film al cinema, che hanno consacrato la serie, ma al di là del successo si è trattato di un fenomeno di costume che ha segnato proprio una fase storica. Sex & the City porta la firma di quel genio di Darren Star (sue anche Beverly Hills 90210 e Melrose Place) che prese il romanzo omonimo di Candace Bushnell per trasformarlo in un telefilm tv che nel tempo ha ottenuto 50 nominations agli Emmy Awards e 24 candidature ai Golden Globe. In Italia la serie debutta sull'allora Tele Montecarlo in tarda serata, seguita da un salotto dove si commenta il telefilm che per la prima volta tratta anche di sesso visto dalla parte delle donne. Per celebrare l'anniversario ha giocato d'anticipo a gennaio Comedy Central +1, canale di Viacom Italia in esclusiva su Sky, trasformato per l'occasione in Sex & the City Channel. Del resto le quattro inseparabili amiche, Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha con le loro ironiche battute hanno stuoli di fedelissime che sanno a memoria le battute. Quelle di Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker), impegnata in una storia complicata con Mr Big. Carrie è l'alter ego perfetto dell'attrice Sarah. Infatti oltre ad aver creato una capsule di calzature in collaborazione con Manolo Blahnik, Sarah si è cimentata nella produzione di una propria linea di calzature chiamata con le sue iniziali SJP Collection. Miranda è un'avvocatessa dagli inconfondibili capelli rossi e come le sue amiche è alla ricerca della sua mezza mela. La interpreta Cynthia Nixon che dopo aver dichiarato la propria omosessualità durante la serie ha continuato la sua carriera di attrice unendola al suo impegno nel sociale. Dopo aver sconfitto il cancro al seno nel 2009 Cynthia è diventata portavoce dell'associazione Komen for the Cure. La brunetta Charlotte è la classica eterna ragazzina che quando non lavora nelle gallerie d'arte più in voga di NY passa il tempo alla ricerca dell'uomo perfetto. La interpreta Kristin Davis, che nel 2011 è diventata mamma adottiva di Gemma Rose. Infine, la simpatica Samantha Jones è una bionda pierre di NY che ama sedurre gli uomini, ha un'intensa vita sessuale di cui non si vergogna, anzi, di cui si vanta con le amiche e con chiunque le capiti a tiro. Ad interpretarla è Kim Cattrall.