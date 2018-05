La famiglia Durrell è tornata, aumentano gli animali

"I Durrell - La mia famiglia e altri animali", è la serie che ha conquistato critica e pubblico, tratta dalla celebre trilogia autobiografica dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell. Ambientata nel 1936 a Corfù, dove l'irresistibile ed eccentrico nucleo familiare inglese si è trasferito, torna la seconda stagione su laF (Sky 139) venerdì 25 alle 21.10.

L'ambientazione nell'isola ha aiutato la storia? "Assolutamente. Tutti amano il libro e ha molto a che fare con il luogo dove è ambientato. È molto esotico. Nel 1930 non molte persone andavano all'estero. Quindi il fatto che Louisa vi portò la sua famiglia è stato strabiliante. All'epoca non molte persone l'hanno fatto perché era troppo complicato e costoso". A parlare è il giovane attore, 15 anni, Milo Parker (Gerry) entrato nel cuore dei telespettatori con la serie.

Dopo il successo su ITV di 6 milioni di telespettatori, prosegue il racconto della saga tragicomica della famiglia con 6 nuovi episodi da 45 minuti. Dopo il matrimonio sfumato all'ultimo fra Louisa e Sven (Ulric von der Esch), la scalcinata casa Durrell, continua a ospitare sempre più animali e ad assomigliare sempre di più a uno zoo, "con - spiega il giovane attore - l'arrivo di un nuovo cucciolo e un allevamento di lontre".

Il denaro, però, scarseggia ancora, e per guadagnarsi da vivere, Louisa decide di cucinare piatti tradizionali inglesi da introdurre nel mercato locale, ma un incidentale avvelenamento degli abitanti dell'isola complicherà il tutto. Accanto a Milo Parker, le riconfermatissime Keeley Hawes nel ruolo della protagonista Louisa e la leggendaria Leslie Caron (Un americano a Parigi, Papà Gambalunga, Gigi) che interpreta la Contessa Mavrodaki, entrano nel cast due new entries: Daniel Lapaine (Black Mirror, Catastrophe) nei panni di Hugh, un misterioso inglese che fa la corte a Louisa Durrell e Errika Bigiou che interpreta Vasilia, nuova padrona di casa dei Durell, che sembra intenzionata a rendere la vita difficile a tutti.

Gerald Durrell, celebre naturalista, esploratore e zoologo, fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, con la sua trilogia ispirata alla sua infanzia a Corfù continua a incantare intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo. Il romanzo La mia famiglia e altri animali di Gerald Durell è pubblicato in Italia da Adelphi. Una serie piena di grazia dove si ride molto.

"I Durrell - La mia famiglia e altri animali"è prodotta da Sid Gentle Films, scritta da Simon Nye e diretta da Steve Barron.