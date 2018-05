Lodovica Comello, tra musica e tv

Lodovica Comello senza sosta tra musica e tv.

"Finalmente ho scelto - racconta - il mio nuovo singolo, grazie al contest per autori. E' ora di incidere 'Run'". Friulana, classe 1990, star dei social per gli ultimi tre singoli pubblicati, diventata popolare in Sudamerica e in Italia con la serie argentina targata Disney Violetta, poi conduttrice e volto di Tv8 con Italia's Got Talent (si appresta a tornare alla guida, le audizioni partono da Ancona il 29 maggio ndr) ha partecipato nel 2017 a Sanremo. Ma l'artista, in collaborazione con Radio 105 e Rockol, ha anche inaugurato una nuova era del cantautorato. La web serie "Lodovica Comello - Una canzone per me", ora diventa uno speciale tv in onda in prime time lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD. Scopo del progetto - che ha preso il via il 26 febbraio con una call to action - è scovare e valorizzare nuovi autori musicali. "E' stato un periodo di grande entusiasmo, quando abbiamo lanciato l'iniziativavolevo ripagare il supporto e l'affetto di chi mi segue. Finalmente ho scelto il mio nuovo singolo, grazie al contest per autori.

Artista poliedrica, è in grado di far tutto, o quasi, conduce, balla, scrive, canta. Viso da eterna adolescente, 27 anni friulana doc sposata da due con Tomas Goldschmidt conosciuto sul set della serie Disney in Argentina, è una stakanovista seguitissima sui social. ha lanciato la prima social serie factual dedicata gli autori musicali.

La cantante friulana ha infatti invitato la sua fanbase - oltre 6 milioni di followers - ad inviare testi di canzoni inedite, semplici ritornelli, melodie o veloci riff e la risposta è stata immediata e ricca di spunti interessanti: oltre 1500 contributi musicali sono infatti arrivati alla redazione, quasi tutti provenienti da penne amatoriali. Affiancata da un team di esperti musicali - lo speaker di punta di Radio 105 Max Brigante, il Direttore artistico di Sony Music Diego Quaglia e il Caporedattore di Rockol Gianni Sibilla - Comello ha incontrato in una seconda fase una selezione di 50 artisti provenienti da tutta Italia che, in occasione dei casting (il 24 e 25 marzo scorso a Milano), hanno avuto l'occasione di presentare di persona i propri contributi musicali.

"Quando abbiamo - avviato le il progetto - spiega Comello in una conversazione telefonica all'ANSA - non pensavo di ricevere le proposte di tanti artisti. Ha superato ogni nostra aspettativa. Sono arrivati brani da ogni parte d'Italia, e dall'estero. Ma quello che mi ha colpito sono anche le fasce d'età diversificate: giovanissimi e più maturi. Non dimenticherò mai un signore di 70 anni, fantastico". Ogni settimana sono state raccontate le fasi di selezione attraverso pillole video sui social e il canale Youtube di Lodovica così come la fase finale della serie factual che ha seguito le attività di pre-produzione del brano scelto e visto la collaborazione di Fausto Cogliati, noto produttore discografico tra glia altri di Articolo 31 e Fedez. La nuova hit 100% nativa digitale è prodotta da Sony Music e verrà svelata nel finale del documentario: l'autore del brano ascolterà, infatti, per la prima volta la propria canzone cantata durante lo showcase di Lodovica. "Adesso bisogno solo aspettare che esca il mio disco".

Per Comello sarà un' estate intensa, continua a saltare tra musica e tv: "Vero! Tengo 'stretta' per il terzo anno la conduzione di Italia's got talent (andrà in onda su Tv8), mi diverto, felicità assoluta. La caccia ai talenti prenderà il via dal Teatro delle Muse di Ancona i prossimi 28, 29 e 30 maggio".

Ma cambia la quota rosa in giuria (con le uscite di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli) e arrivano la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, e Mara Maionchi ( siederanno al tavolo al fianco dei veterani Claudio Bisio e Frank Matano), vi siete incontrate? "Mara ho avuto modo di conoscerla e incontrarla, è unica. Federica ci siamo viste una volta e presentate al volo. Sarà interessante vederla nella veste di giudice".