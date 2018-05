Zingaretti, mia orazione civile per Moro

''Perché parlare ancora di Moro e dell'eccidio della sua scorta dopo 40 anni? Perché dopo 40 anni ancora non sappiamo quasi nulla di quella tragedia che ha modificato il corso della storia del nostro paese. Se la seconda commissione Moro, che ha chiuso i suoi lavori a dicembre 2017, ha sentenziato 'In via Fani c'erano ANCHE le Brigate Rosse' credo che sia doveroso non solo la ricerca della verità, ma anche celebrare, dando loro voce, le vittime di quella tragedia''. Luca Zingaretti, non lo nega, è stata ''un' urgenza personale'', a spingerlo a volere fortemente, a proporre alla Rai e a realizzare, anche come protagonista e regista, ''55 giorni. L'Italia senza Moro'', quella che chiama con fermezza ''un'orazione civile'', e che vedremo martedì 8 maggio in prima serata alle 20.30 su Rai1. ''Io ero un ragazzo del liceo - racconta all'ANSA Zingaretti - quel 16 marzo, avevo 17 anni. E più che un fatto della mia vita ricordo quello che successe in quei 55 giorni, come qualcosa che ha segnato tutta la mia generazione. Me li ricordo tutti, uno per uno, ogni evento. Sempre avvolto in un clima veramente angoscioso. E' per questo che ho voluto fortemente realizzare questo appuntamento, sono andato alla Rai a proporla e loro hanno il coraggio di metterlo in onda in prima serata''. In scena solo lui, Alessia Giuliani e la Renault 4 rossa alla sue spalle in un palcoscenico vuoto, e il pianoforte del Maestro Arturo Annecchino che con la sua musica sottolinea i momenti chiave dell'interpretazione. Il testo - di 45 minuti - è tratto da ''55 Giorni. L'Italia senza Moro'', di Stefano Massini, edito da Il Mulino. ''Sentivo insomma che fosse una mia urgenza personale e anche per questo ho messo mano al testo di Massini, aggiungendo le miei riflessioni dell'epoca - spiega ancora Zingaretti - , alcune delle lettere di Moro, il famoso editoriale di Pasolini sul Corriere della Sera, la Lettera di San Paolo ai Corinzi sull'amore. A chiamarci a riflettere è tutta la catena degli eventi. E del resto credo che l'assassinio di Aldo Moro sia tra i fatti significativi che hanno segnato la storia d'Italia del Dopoguerra, e che dalla strage della bomba di Piazza della Loggia fino a Moro tutto è sia stato il frutto di una strategia unica''. Alla vigilia del 40° anniversario del ritrovamento in via Caetani a Roma del corpo esanime dell'allora Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, lo spettacolo parte proprio dai luoghi in cui avvennero quei tragici fatti e rievoca l'Italia di quei 55 giorni del 1978 che più misero alla prova il nostro paese, attraverso un mosaico di vicende e ritratti: visi, nomi, pennellate di storia e di costume. La cronaca dei fatti che si susseguirono fra il 16 marzo e il 9 maggio 1978 viene qui esposta mediante eventi secondari adombrati dallo stesso caso Moro. ''Certo in tanti hanno affrontato il tema, giornalisti, storici con mezzi migliori di me e dei 45 minuti che ho a disposizione, è stata realizzata anche tanta fiction, documentari, ma la mia orazione civile vuole essere qualcosa che emotivamente ti fa venire voglia di capire, di andare a fondo, perchè quello che è successo ha modificato la storia di questo paese. Con la vicenda Moro sono tre gli eventi del dopoguerra della stessa portata, Piazza Fontana, e poi l'eccidio di Falcone e Borsellino''. 55 GIORNI. L'ITALIA SENZA MORO è una produzione Bibi Film Tv - Zocotoco per Rai1 e Rai Fiction. Da un'idea di Luca Zingaretti, tratto dal testo 55 Giorni. L'Italia senza Moro di Stefano Massini, edizioni Il Mulino. Le musiche sono composte ed eseguite dal Maestro Arturo Annecchino. La regia è di Luca Zingaretti.