Hunziker, con Aurora cambierò il cliché su figli d'arte

MILANO - Due le scommesse su cui punta Michelle Hunziker, alla vigilia di 'Vuoi scommettere ?', in onda dal 17 maggio in prima serata su Canale 5. La prima riguarda l'obiettivo per cui si sta battendo con la sua onlus 'Doppia difesa' fondata insieme all'avvocato Giulia Bongiorno: la legge 'Codice Rosso' per dare priorità alle denunce di violenze delle donne. "E questa scommessa è stata vinta - ha detto - I segretari di tutti i partiti hanno sottoscritto il loro impegno".

La seconda sarà lavorare per la prima volta con la figlia Aurora. "Quando mi hanno telefonato per dirmi che volevano affiancarmi qualcuno e mi hanno detto il nome che avevano in mente sono rimasta un minuto in silenzio - ha raccontato Michelle, seduta accanto alla figlia alla presentazione dello show - Ho sempre sognato di lavorare con Aury, volevo sfatare certi cliché, so bene che in Italia si fa fatica ad accettare i figli d'arte". "Ma lei è stata bravissima", ha aggiunto riprendendola ogni tanto con affetto durante la conferenza stampa. "E lei è così come la vedete anche nella vita, capace di chiedermi davanti alle telecamere cosa ho mangiato ieri sera o di improvvisare lasciandomi un po' spiazzata - ha ribattuto Aurora che sarà l'inviata del programma - ma è vero che c'è ancora il velo di pregiudizio sui figli d'arte e io lo capisco, non posso negare di aver avuto delle facilitazioni, ma spero di far capire quanto questa sia la mia passione".

'Vuoi scommettere?', format dello storico programma Rai, in onda negli anni '90 e condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, inizialmente era stato annunciato ai primi di maggio, ma andrà in onda dal 17 sempre in prima serata. "Abbiamo deciso questo spostamento per avvicinarci il più possibile verso il grande evento dei mondiali di calcio - ha detto il direttore di rete Giancarlo Scheri - Questo è un grande show nel solco di ciò che vogliamo offrire sempre più ai nostri spettatori: programmi autoprodotti, almeno 5 o 6 a settimana, e pensati per i loro desideri e le loro esigenze". "Puntiamo molto su questo prodotto, realizzato grazie alla casa di produzione Magnolia e ne prevediamo un uso più lungo possibile - ha aggiunto non escludendo edizioni future - poi saranno i telespettatori a decidere".

La trasmissione originale, 'Wetten, dass..", è andata in onda in Germania dal 1981 e le edizioni dal 2009 al 2011 sono state presentate dalla stessa Michelle ("nulla a che vedere con quello che faremo qui - ha detto - la differenza è nel ritmo, li era una struttura molto più semplice che non piacerebbe più neppure ai tedeschi"). "Ne abbiamo acquisito i diritti internazionali e distribuiamo a livello mondiale - ha detto Pierangelo Marano di Magnolia rivolgendo un pensiero a Fabrizio Frizzi - Ne avevamo parlato, e lui ne era contento e con la sua generosità avrebbe mandato un in bocca al lupo per il debutto, Michelle lo ricorderà nella prima puntata". Ospiti della puntata di esordio Maria de Filippi, Silvia Toffanin, Antonio Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Beck, Ricky Tognazzi, Andrea Pucci. Ognuno di loro sarà associato ad un concorrente-scommettitore che si cimenterà in sfide divertenti e curiose.

In ogni puntata Michelle inoltre manderà in onda il momento in cui i segretari dei partiti hanno sottoscritto l'impegno all'approvazione della legge 'Codice Rosso'. Una battaglia che anche Aurora ha detto di condividere molto. "Nell'ultimo anno mi ha riguardato direttamente, perché abbiamo avuto un'esperienza molto spiacevole", ha detto riferendosi alla minaccia che aveva ricevuto via mail di essere sfregiata con acido. Tra gli invitati delle 4 puntate successive il più atteso potrebbe essere papà Eros Ramazzotti. "Io non oso chiederglielo - ha replicato Michelle - ma qui c'è qualcuno che magari ne sa di più". "Vedremo - ha risposto Aurora - papà fa parte di quella categoria di artisti che si tiene a distanza dalla televisione: non che non gli piaccia, anzi la guarda e tanto, ma non è da ospitate televisive".