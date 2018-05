Vanessa Incontrada, torno su Rai1 con la divisa

L'hanno ferita negli affetti più profondi. Minacciano i suoi figli. Mettono in pericolo la sua gente. In compenso lei ha un'arma speciale: l'umanità.

"Indossare la divisa è stato molto forte, perché bisogna avere un rigore che non pensavo, il mondo delle forze dell'ordine mi ha dato quella disciplina che non mi appartiene. Il fatto che il mio personaggio dia il titolo alla serie è una grande responsabilità che mi lusinga e agita". Vanessa Incontrada è la protagonista de Il capitano Maria, la serie tv in quattro prime serate in onda su Rai1 da lunedì 7 maggio, con la regia di Andrea Porporati che firma la sceneggiatura insieme a Monica Zapelli.

Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Carlo degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti.

"In alcune scene - aggiunge l'attrice spagnola - dovevo sparare, ma il mio viso non era molto credibile. Porporati ha dato lo stop e abbiamo girato di nuovo". La fiction vede nel cast tra gli altri Giorgio Pasotti e Andrea Bosca.

Maria Guerra è una comandante dei Carabinieri che accetta un incarico in Puglia, nella sua città natale, dove torna dopo oltre dieci anni di assenza. Una scelta fatta per allontanare sua figlia Luce di 18 anni da un giro di amicizie sbagliate, che la porta a sperare che la vita di un comando di provincia le lasci finalmente il giusto spazio per occuparsi di più anche del figlio più piccolo, Riccardo di nove anni. In quella stessa città, suo marito, un magistrato del Tribunale dei Minori, ha perso la vita in circostanze drammatiche. I propositi di Maria durano però lo spazio di un pensiero. Il suo primo giorno di lavoro una telefonata anonima annuncia che un attentato di terribili proporzioni minaccia la città.

Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha fatto notare nel corso della presentazione che il Capitano Maria: "Parte di lunedì, una collocazione speciale, delle serie-evento. Mescola elementi di tradizione del servizio pubblico e di innovazione.

Il rapporto della Rai con il racconto dei Carabinieri è profondo, ma per la prima volta prende la forma di un grande romanzo in quattro serate". "Per Incontrada, già volto di molte nostre fiction di successo come Non dirlo al mio capo e Scomparsa, è una sfida nuova, quella della divisa. Il titolo contiene questa complessità: il capitano è chi comanda, chi è responsabile. E Maria è il nome che per tradizione si lega alla maternità".

Degli Esposti: "Questo è un esperimento per raccontare nella normalità della famiglia e della vita normale il tema dell'emergenza. Vogliamo anche far riflettere sulla fortuna che abbiamo nel poter contare sui carabinieri".

Incontrada aggiunge: "Si ha l'idea che quando vivi in un piccolo paese tutto sia più facilmente gestibile, ma non è così; quando Maria torna in Puglia trova nuovi problemi e deve fare i conti con i fantasmi del suo passato che torneranno vivi". Porporati: "Io volevo questa alchimia tra la vita di una donna mamma e un capitano dei carabinieri, perchè crea un connubio esplosivo ed educativo per chi lo guarda. Abbiamo scelto di rappresentare i ragazzi in modo borderline, perché ci sono adolescenti abbandonati a loro stessi. Volevamo raccontare i loro problemi e disagi, anche toccando temi come la droga. Maria cercherà di unire tutti, per risolvere i problemi della comunità". Andrea Bosca interpreta il tenente dei carabinieri Enrico Labriola: "preparato, esperto di tecnologia, conduce un'indagine personale nel mondo del deep web e vi trova le tracce di un segreto che sta dietro i misteri della città. I suoi talenti lo rendono complementare a Maria Guerra, cui dapprima rimprovera in cuor suo l'essere anticonvenzionale, ma poi ne invidia l'umanità e la capacità di entrare in un rapporto diretto ed empatico con gli altri. E così sarà lui stesso, imparando da Maria, ad essere "intrappolato" dai sentimenti.

Incontrada tornerà nella prossima stagione di Rai1 con Non dirlo al mio capo 2. Il secondo capitolo della fortunata serie Lux Vide, è previsto per l'autunno, la vedremo fare i conti con il suo affascinante e dittatoriale capo (Lino Guanciale).

Inoltre l'attrice è sul set de I Nostri Figli - Film tv contro la violenza sulle donne. La messa in onda è prevista su Rai1 in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.