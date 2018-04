Arriva Homeland 7, serie 8 sarà l'ultima

Mentre è in arrivo in Italia la settima stagione di Homeland, in programma su Fox dal 23 aprile, alle 21.50, si apprende che la pluripremiata serie televisiva terminerà con la sua ottava stagione. Claire Danes, attrice protagonista nel ruolo della spericolata agente Cia Carrie Mathison, salverà la sua patria un'ultima volta nell'ottavo anno della serie e poi, per qualche tempo, dovrà dedicarsi alla sua vera famiglia, perché è di nuovo in dolce attesa. Infatti, l'attrice, che ha trasformato la sua Carrie in un'icona della Tv, è incinta del suo secondogenito. Claire Danes, sposata con l'attore del film Hannibal, Hugh Dancy, dal 2009, ha annunciato di essere nel pieno del secondo trimestre di gravidanza, nel coro della partecipazione al The Howard Stern Show, un programma radiofonico americano. L'attrice non ha voluto rivelare se attende una femmina o un maschio, dichiarando "voglio tenerlo per me", ma la notizia della sua gravidanza è bastata a entusiasmare i suoi fan. Claire e Hugh hanno già un figlio di 6 anni, Cyrus Dancy.

Ma cosa possono aspettarsi dalla settima stagione i fan di Homeland? La pluripremiata produzione tv ideata da Howard Gordon e Alex Gansa è iniziata nel 2011 con Carrie Mathison, Saul e tutti gli intriganti protagonisti sempre al centro di avventure spericolate, tra momenti emozionanti e alta tensione. Dopotutto ci sarà un motivo se Homeland, basata sulla serie tv israeliana di Gideon Raff, ha conquistato, nel corso degli anni, ben 8 Emmy Awards e 5 Golden Globes. Meglio non andare nel panico per la fine della serie prima di aver visto la penultima stagione. Nei nuovi episodi di Homeland 7 da diverse indiscrezioni si apprende che la serie si lascerà ispirare dal clima politico americano del momento, influenzato dal Presidente Trump. Il rapporto tra Carrie e Saul tornerà ad essere al centro dell'attenzione dopo essere stato trascurato nella stagione precedente. Ma dopo il finale della sesta stagione, i nuovi problemi nasceranno attorno all'ormai paranoica presidentessa degli Stati Uniti, Elizabeth Keane. Carrie vive ormai a D.C. con sua figlia Frannie, a casa della sorella Maggie (Amy Hargreaves) e il suo scopo principale sarà quello di liberare le persone incarcerate a causa dei deliri della temibile presidentessa Keane.