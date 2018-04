Cartoon on the Bay, vince La Tartaruga Rossa e tanta Francia

Un'opera animata a mano con acquerello e carboncino, senza dialoghi, una favola poetica che dimostra con la sua semplicità e la sua forza come la violenza sia inutile e come solo l'armonia tra gli uomini e la natura sia la chiave di tutto. La Tartaruga rossa, film animato dell'olandese premio Oscar Michael Dudok De Wit coprodotto dallo storico studio studio Ghibli di Hayao Miyazaki, è tra i vincitori di Cartoons of the Bay, il festival internazionale del crossmediale e della tv per ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino. Un tocco d'Italia invece nel successo francese della categoria Tv Pilots: Mumfie, è una produzione di Rai Ragazzi con Zodiak Kids e l'innovativo studio piemontese Animoka.

Ma il mondo colorato e magico del festival non è stato immune dalle preoccupanti notizie arrivate dalla Siria. A parlarne è l'americano Gary Goldman, mito dell'animazione e della regia e precursore nel mondo dei videogiochi (con tanti capolavori da Anastasia a Dragon's Lair) che a Torino ha ricevuto un premio alla carriera. "Non sono un amico del signor Trump - dice - e tutta la mia vita è stata incentrata sull'aiutare. Sono davvero molto arrabbiato e - ammette - mi sento proprio male perché ogni sera torno a casa e c'è un nuovo orrore da vedere alla tv". I bambini siriani sono stati anche il pensiero delle sue sorelle Andra e Tati Bucci - internate a 4 e 6 anni nel campo di concentramento di Auschwitz e miracolosamente scampate - protagoniste del primo cartoon sulla Shoah prodotto da Rai Ragazzi e presentato a Torino: "Far vedere la nostra storia serve perché in questo momento ci sono bambini che soffrono, i potenti del mondo ci pensino".

Tra i premiati anche la coppia torinese formata da Cristina Lastrego e Francesco Testa, che hanno annunciato come in Cina sarà costruito un intero parco a tema ispirato a una delle loro tante creazioni, il gatto Mirò, con 30 mila abitanti e un investimento di oltre 2 miliardi e mezzo.

Nel pomeriggio i riflettori sono puntati sulla grande e proficua carriera del mitico Bruno Bozzetto, che entra nell'Hall of Fame dell'animazione ed è stato celebrato con molti dei suoi grandi successi da West and Soda ad Allegro ma non troppo. "I premi fanno sempre piacere ma tendono un a ingessare - dice il creatore del Signor Rossi - ma io non mi fermo. Tra poco uscirà in Francia e poi in Italia il mio ultimo progetto: una graphic novel con protagonisti i fratelli Vip".

"Siamo molto soddisfatti, la seconda edizione torinese di Cartoons on the Bay - dice Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Com - si conferma uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo dell'animazione e della cross medialità. Le opere in concorso, le attività che sono state sviluppate in questi giorni hanno segnato un momento di sviluppo importante per un settore che è in continua evoluzione e a cui la Rai guarda sempre con maggiore attenzione. E l'aver scelto proprio il palcoscenico di Cartoons per presentare la nuova App RaiPlay YoYo di Rai Ragazzi va proprio in questa direzione".

E c'è chi già pensa all'edizione 2019. "Saremmo molto contenti se continuasse a Torino perché non è solo un festival ma una connessione con la Rai e con tutto il mondo dell'animazione e della tv dei ragazzi" dice Antonella Parigi, assessore alla cultura della regione Piemonte.