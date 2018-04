Montanari miglior attore a Canneseries

Francesco Montanari ha vinto il premio Miglior Attore a Canneseries per la sua interpretazione ne "Il Cacciatore", la fiction prodotta da Cross Productions e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction, in onda su Rai2.

Ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, la serie - diretta da Stefano Lodovichi e Davide Marengo - racconta una delle pagine più spettacolari e cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni '90, l'arresto di boss come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Vito Vitale, Pietro Aglieri e il rapimento e l'omicidio del piccolo Giuseppe, 12 anni, figlio del pentito Santo Di Matteo. Nel cast anche Paolo Briguglia, David Coco, Miriam Dalmazio, Edoardo Pesce e Roberto Citran.

La serie è liberamente tratta dal libro 'Cacciatore di mafiosi' di Alfonso Sabella edito da Mondadori. Ideata da Marcello Izzo, Silvia Ebreul e Alfonso Sabella, è scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Fabio Paladini, Marzio Paoltroni e Stefano Lodovichi.