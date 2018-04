Proposta, intitolare a Frizzi studi Dear

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Non accenna a diminuire l'onda di emozione che ha travolto molti italiani per la morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta lo scorso 26 marzo. E dopo i funerali in piazza del Popolo cui hanno assistito migliaia di persone e milioni di telespettatori in tv, il conduttore Rai, venuto a mancare a 60 anni, continua a far parlare di sé. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tanti i programmi tv che a distanza di tutti questi giorni continuano a parlare di lui per ricordarlo.

Per Fabrizio Frizzi c'è anche chi ha creato una petizione su Change.org per chiedere che vengano intitolati al popolare conduttore gli studi televisivi della Dear di Roma. A lanciare l'iniziativa l'Associazione Rai Bene Comune-IndigneRAI che raccoglie cittadini e lavoratori della tv di Stato. In questa petizione si chiede alla Rai di intitolare a Frizzi gli studi nei quali registrava L'Eredità, quegli stessi studi che lo hanno coccolato negli ultimi mesi fino agli ultimi giorni della sua vita.