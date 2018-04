Bisio, ecco il Saturday Night Live italiano

Lo storico format del 'Saturday Night Live' arriva su TV8 tra satira, ospiti e la guida di Claudio Bisio. Al via domani sera alle 21, per le sei puntate della versione italiana dello storico show americano ci sarà un cast fisso di comici e una lunga serie di ospiti, proprio come nella versione originale della Nbc che a suo tempo ha lanciato personaggi come John Belushi, Bill Murray, Chevy Chase e molti altri.

"Quello del SNL è un grande format con una storia di successi quarantennale - spiega Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky - ma noi faremo la nostra versione senza fare paragoni, così come abbiamo fatto con X Factor e Masterchef. In Italia, impegnati in questo settore, ci sono professionisti che non hanno niente da invidiare a quelli americani". Come conduttore fisso, almeno per le prime sei puntate previste per questa stagione, ci sarà Claudio Bisio. "Sarò allo stesso tempo ospite e padrone di casa - sottolinea il comico - e mi confronterò con molte novità, come gli sketch con i quali non mi ero mai confrontato prima. Gli ospiti che parteciperanno alle puntate avranno un ruolo fondamentale, proprio come nella versione americana del format. In ogni caso il programma non sarà simile a Zelig, anche se nella puntata con Vanessa Incontrada scherzeremo proprio su questo".

Di ospiti, nello studio di TV8, canale generalista in chiaro del gruppo Sky, se ne vedranno passare davvero tanti e di ogni genere. Tra gli altri, Enrico Mentana, Giorgia, Fabri Fibra, Alessandro Cattelan, Sabrina Ferilli, Gianluca Vialli e tanti altri. La chiave di tutta la trasmissione, come la storia televisiva del programma vuole, sarà l'ironia, assicurata da un cast fisso di sette comici: Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro, i Trejolie e Marta Zoboli. Se gli sketch, tutti originali, prenderanno vita sui palchi laterali dello studio televisivo, su quello centrale ci sarà anche l'orchestra della Tom's Family, capitanata da Rocco Tanica e che farà da contrappunto a tutte le fasi del programma. Tra gli appuntamenti fissi delle puntate del Saturday Night Live targato TV8, ci sarà anche il Tg satirico 'Weekend Update', gli episodi di 'Gaffeman' con Bisio nei panni di Gaffeman, le 'Storie di inspiegabili successi', 'L'isola dei vip' e la parodia di 'Sguburra', dove i personaggi di 'Gomorra' incontrano quelli di 'Suburra'.