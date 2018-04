Serena Grandi, Droga? serviva un nome

"La droga? Sono le stronzate degli anni '80, oggi non va nemmeno di moda. Chi non ha fatto uso di cocaina?". L'attrice Serena Grandi, ospite di Peter Gomez a "La confessione" in onda sul Nove di Discovery Italia venerdì 6 aprile alle ore 23:00, rivela alcuni spaccati della sua vita privata tra luci e ombre.

"Il caso di droga in cui sono stata invischiata? Ci voleva un nome importante". Nel 2003 la Grandi finì agli arresti domiciliari per spaccio di cocaina, poi fu risarcita con 60mila euro per ingiusta detenzione. "Colpa delle chiacchiere e delle pacche sulle spalle dei finti amici. Mi hanno messa in mezzo". "A che ora sono arrivate le forze dell'ordine", chiede il giornalista.

"All'alba - racconta l'attrice de 'La Grande Bellezza' -, me li sono trovati in borghese in camera da letto e gli ho dato le chiavi della cassaforte. Credevo fossero banditi - aggiunge Serena Grandi - invece erano poliziotti in cerca di droga". "Ha cocaina in casa?", chiedono. "No, ma se volete ho dei bei tortellini dalla Romagna"