L'Alienista giallo tv a Ny Gilded Age

(ANSA) Tratta dall'amato e pluripremiato romanzo di Caleb Carr, L'Alienista è una serie, che vede tra l'altro le straordinarie performance di Luke Evans (La ragazza del treno) e Dakota Fanning (American Pastoral), oltre a quella di Daniel Brühl, è un intrigante giallo di fine Ottocento senza eguali: la storia della progressiva affermazione a fine '800 della città più potente del mondo, New York, che non si fermerà davanti a nulla per seppellire i suoi segreti più oscuri. Netflix annuncia la featurette di presentazione dei personaggi e la locandina della serie, che vede alla regia Jakob Verbruggen, in dieci episodi disponibili a partire dal 19 aprile in tutti i Paesi in cui il colosso del web è attivo, ad esclusione di Francia e Stati Uniti. Un thriller psicologico ambientato durante la Gilded Age di New York: Laszlo Kreizler, interpretato da Daniel Brühl, è un brillante e maniacale "alienista", ovvero un medico specializzato nel trattamento di patologie mentali, alla caccia di un serial killer, che uccide giovanissimi ragazzi della città utilizzando sempre la stessa tecnica. In L'Alienista, Luke Evans è l'illustratore John Moore, mentre Dakota Fanning interpreta Sara Howard, un'ambiziosa segretaria determinata a diventare la prima donna detective della città.

In uno dei trailer il protagonista Lazlo spiega: "nel diciannovesimo secolo, si pensava che i malati mentali fossero alienati dalla loro stessa natura. Gli esperti che studiavano queste persone erano chiamati Alienisti". Poi si sente il suo More dirgli: "Mio dio, Lazlo talvolta ha la delicatezza di una fiamma ossidrica". Come rivela egli stesso nel trailer: "hai mezzi per fluttuare muoversi nel sottobosco di New York, ma è anche una personalità fragile". Nel cast anche Brian Geraghty (The Hurt Locker) nel ruolo del commissario di polizia Theodore Roosevelt, Douglas Smith (Miss Sloane) e Matthew Shear (Mistress America) rispettivamente nei ruoli di Marcus and Lucius Isaacson, due fratelli gemelli il cui aiuto è fondamentale per svelare l'inquietante mistero; Matt Lintz (Pixels) interpreta Stevie, un giovane ragazzo molto determinato, assunto dal Dr. Kreizler come autista e fattorino. Robert Ray Wisdom (The Wire) recita nel ruolo di Cyrus, il valletto di Kreizler, un uomo dal passato oscuro ravveduto dallo stesso Kreizler; infine Q'orianka Kilcher (The New World) veste i panni di Mary, la domestica muta di Kreizler con il quale intrattiene una speciale connessione non verbale. Il periodo compreso tra il 1870 e il 1900 negli Stati Uniti è chiamato anche Gilded Age. Il termine è stato coniato dallo scrittore e giornalista Mark Twain che nel 1873 ha scritto il romanzo "The Gilded Age: Un racconto di oggi". Il racconto di una società che mascherava con una patina "dorata" i problemi che in realtà viveva. La serie è tratta dal bestseller di Caleb Carr del 1994, la cui trama prosegue nel sequel del 1997 "L'angelo delle tenebre".