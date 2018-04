Oscar Guillermo del Toro, saga animata

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Quando ero bambino sono sempre stato affascinato dall'idea che i Troll vivessero sotto i ponti, strutture che esistono in ogni città. Volevo dare vita ad una serie che avesse molta mitologia dietro di sé, ma che allo stesso tempo avesse a che fare con ragazzini normali, che avessero le solite routine, che come tutti andassero in palestra, a scuola, a teatro e così via. Una cosmologia animata". Parole del creatore regista e produttore esecutivo Guillermo del Toro (Oscar per La forma dell'acqua). Dal suo incontro con la DreamWorks Animation nasce 'Trollhunters', evento televisivo per tutta la famiglia che racconta di un ragazzo normale che si imbarca in una delle più immaginifiche delle avventure soprannaturali, in un mondo sotterraneo che è giusto sotto i suoi piedi. Ventisei episodi (già andati su Netflix) in anteprima esclusiva in chiaro su K2, canale del gruppo Discovery Italia (canale 41) lunedì 9 aprile alle 19.55.

Poi andrà in onda a striscia da martedì 17 aprile, martedì/venerdì alle 20.10.