Iconic Women, 4 grandi protagoniste

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Quattro speciali dedicati ad altrettante donne che rappresentano l'eccellenza in ogni ambito: una stella della danza, Eleonora Abbagnato; una combattente della politica e dei diritti civili, Emma Bonino; una sportiva olimpionica, Elisa Di Francisca, e una fisica nucleare, Fabiola Gianotti. E' Iconic Women, la nuova produzione originale FoxLife realizzata dalla Stand By Me di Simona Ercolani ((Sfide, 16 anni e incinta, Senso comune), al via il 4 aprile ogni mercoledì alle 21.00 su FoxLife (canale 114 di Sky). L'intervista a ogni protagonista ripercorre i momenti significativi di una vita anche grazie alle voci delle persone a lei più vicine: genitori, amici d'infanzia, "mecenati", talent scout, amori. Si comincia il 4 aprile con Eleonora Abbagnato, la prima italiana ad aver ottenuto il titolo di ètoile dell'Opéra di Parigi: un viaggio nell'universo della danza, dai successi di una carriera iniziata da giovanissima a Palermo.

Padre dirigente del Palermo, zio giocatore, allenatore e dirigente a sua volta e nonno materno calciatore, Eleonora cresce con la consapevolezza che non bisogna temere lo studio, l'abnegazione e il dolore fisico: sono necessari al coronamento di un sogno e di un talento che per lei è la danza. Con Iconic Women la vedremo ripercorrere tutta la sua carriera; accanto a lei le persone che le sono sempre state vicine, dagli amici siciliani alla prima maestra di danza e poi i compagni ballerini in Francia e la mitica direttrice dell'Opéra. Nel documentario anche la voce del calciatore Federico Balzaretti che è diventato suo compagno di vita di Abbagnato e padre dei suoi due figli. Emma Bonino sarà protagonista l'11 aprile: un racconto di battaglie, sfide e vittorie, fino ad arrivare alla prova più dura, quella contro la malattia. Il 18 aprile Elisa Di Francisca farà rivivere l'emozione di ogni medaglia, la fatica di ogni stoccata, raccontando come si possa conciliare il successo nello sport con il ruolo di mamma. Il 25 aprile sarà la volta di Fabiola Gianotti, considerata una delle 100 donne più potenti del mondo dalla rivista Forbes, prima donna a capo del Cern di Ginevra.