Scandal - Le regole del delitto perfetto, è crossover

L'universo di Scandal e quello de Le regole del delitto perfetto, le due serie create da Shonda Rhimes, si incrociano in due episodi: Olivia Pope (Kerry Washington) e Annalise Keating (Viola Davis), due delle donne più intraprendenti del piccolo schermo, si incontrano infatti un crossover evento che, dopo la messa in onda americana su Abc, arriva in Italia il 10 aprile su Fox (canale 112 Sky).

Shonda Rhimes ha infatti deciso di concludere una delle sue serie di maggiore successo, Scandal (in onda su FoxLife dal 24 aprile) con la settima stagione e per l'occasione ha preparato alcune graditissime sorprese. Prima fra tutte, l'episodio crossover con Le regole del delitto perfetto (la quarta stagione prende il via appunto il 10 aprile su Fox). Olivia Pope incontrerà l'avvocatessa penalista Annalise Keating in un episodio di due ore, intitolato Allow me to Introduce Myself, che unirà le due serie. Sarà questa puntata a dare il via all'incontro, che si concluderà successivamente con un episodio de Le regole del delitto perfetto. In Scandal faranno da guest star Viola Davis (Annalise Keating) e Aja Naomi King (Michaela), mentre ne Le regole del delitto perfetto gli ospiti saranno Kerry Washington (Olivia Pope) e Cornelius Smith Jr. (Marcus Walker).

"Questa è la mia città, il mio gioco, le mie regole". Annalise Keating non immagina neanche cosa voglia dire avere a che fare con Olivia Pope e i suoi 'gladiatori'. Nel promo che anticipa il crossover vediamo per la prima volta insieme le due protagoniste collaborare in un complicato caso giudiziario. Ci troviamo a Washington, dove Annalise e Olivia devono discutere alla Corte Suprema sulla class action. L'intento è quello di dimostrare la disparità di trattamento nei confronti delle persone di colore da parte delle forze dell'ordine. "La violazione del sesto emendamento è una privazione del diritto di voto riguardante per lo più le persone di colore". Poco prima della sentenza finale, Jaqueline chiama la Keating informandola del ricovero d'urgenza del dottor Roa per overdose, con il rischio di morte. Al grido "Che Dio salvi gli Stati Uniti e la sua Onorevole Corte" inizia la sentenza in cui Annalise sferra i suoi più astuti colpi. Per assistere al grande evento, uno dei più importanti nella storia dei diritti umani nell'età contemporanea, arrivano in città anche i genitori della Keating. In tribunale anche, ovviamente i "keating's five".

Fin dalla prima stagione, Le regole del delitto perfetto ha subito raccolto pareri positivi da parte di critica e pubblico. Le vicende dell'avvocatessa Annalise Keating e la perfetta interpretazione del premio Oscar Viola Davis hanno fatto sì che la serie divenisse un cult. Stagione dopo stagione, attraverso intrecci e flashback, i personaggi sono stati presentati a tutto tondo, in ogni loro minima sfaccettatura, portando gli spettatori ad appassionarsi fortemente allo show. La quarta stagione prende una svolta completamente diversa rispetto alla direzione intrapresa nelle precedenti serie. Mentre le prime tre stagioni si sono incentrate su come l'avvocatessa Keating fosse pronta a tutto pur di non perdere mai una causa, tutelare se stessa e il suo staff, ora è proprio Annalise a voler intraprendere un percorso di redenzione abbracciando nuovi ideali. Il 24 aprile andrà poi in onda su FoxLife, in prima tv assoluta, la settima stagione di Scandal. I fan potranno assistere alla nuova, nonché ultima season dell'amatissima serie tv interpretata da Kerry Washington, prima protagonista afroamericana di una serie tv negli ultimi trent'anni. La sesta stagione era terminata con Mellie Grant prima presidente donna degli Stati Uniti e un'Olivia Pope capo di gabinetto, decisamente ambiziosa e priva di scrupoli, che aveva definitivamente scelto, nell'ultimo episodio, il potere al posto dell'amore.