Rita Dalla Chiesa ricorda Frizzi ad 'Amici'

"L'ho sempre chiamato 'ufficiale e gentiluomo', come un film che abbiamo amato molto". Rita Dalla Chiesa ha ricordato Fabrizio Frizzi, con cui ha condiviso un tratto di vita, nello studio di Amici, che ha tributato una standing ovation al conduttore, morto qualche giorno fa a 60 anni. "Ufficiale per la correttezza nel rapportarsi con gli altri - ha spiegato Dalla Chiesa - e per il rispetto per qualunque persona gli fosse davanti. Fabrizio ha avuto una vita bellissima dal punto di vista professionale, ma ha conosciuto anche momenti di caduta, vissuti con estrema umiltà e voglia di ricominciare. Non ha provato mai rancori, probabilmente ha avuto delle malinconie, che nascondeva anche molto bene. E soprattutto voleva bene davvero a tutti". E poi era "un gentiluomo perché i sentimenti valgono nella vita".

Poi ha esortato i ragazzi di Amici a "non aver mai paura di essere buoni. Non dovete sgomitare, ma cercare di aiutarvi: è questo il segreto reale per poter avere successo nella vita".