L'eredità torna il 3 aprile con Conti

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Da martedì 3 aprile, alle 18.45 su Rai1, riprende la programmazione della trasmissione "L'eredità" interrotta in segno di lutto per la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Al timone torna Carlo Conti, coautore e conduttore per oltre dieci anni della trasmissione, che negli ultimi tre si è alternato con l'amico e collega scomparso.

"Un rientro stavolta forzato per Conti - spiega Rai1 in una nota - ma anche una staffetta naturale con Fabrizio ("professore e supplente", come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi".