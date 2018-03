Morto Fabrizio Frizzi, la ex moglie Rita Dalla Chiesa: 'Mancherà a tutti'

Lui un autentico gentiluomo, lei una signora della tv. Nella vita sono stati una coppia, per anni, ma "la verità è che siamo sempre rimasti in ottimi rapporti con rispetto e amicizia". Gli ex coniugi Fabrizio Frizzi e Rita dalla Chiesa (sposati dal 1992 al 1998) erano tornati fianco a fianco nel 2015 ma solo in in tv per condurre un programma insieme, 'La posta del cuore' su RaiUno. Alla fine del loro matrimonio Fabrizio e Rita si erano entrambi rifatti una vita, trovando nuovi amori: Frizzi sposò nel 2014 la giornalista di Sky Tg24 Carlotta Mantovan, madre di sua figlia.

Anche Rita Dalla Chiesa è andata all'opedale Sant'Andrea di Roma, dopo la notizia della morte di Frizzi. "Mancherà a tutti", con questa unica frase Dalla Chiesa ha risposto ai giornalisti che l'attendevano all'uscita dell'ospedale.