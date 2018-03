Fabrizio Frizzi: Da Max Giusti a Paolo Ruffini, sui social il dolore per la sua scomparsa

Da Max Giusti a Vanessa Incontrada a Paolo Ruffini. Il mondo della tv e dello spettacolo piange la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Molti i ricordi lasciati da colleghi e amici sui social. Eccone alcuni:

Ciao Fabrizio .. rimarrai per sempre nei nostri ricordi .. con grandissimo affetto ti abbraccio #fabriziofrizzi pic.twitter.com/cdMfOzAQKw

Un grande professionista, una persona gentile e perbene, ma, soprattutto, uno di famiglia per tutti gli italiani. Ciao Fabrizio. #FabrizioFrizzi pic.twitter.com/YVxeDwnaSy

Addolorata per scomparsa di #FabrizioFrizzi. Lo ricordiamo con il sorriso che aveva un anno fa a San Luca in Calabria, assieme a tanti ragazzi per inaugurare nuovo campo sportivo simbolo di lotta alla ‘ndrangheta realizzato dal DPO. Grazie Fabrizio. pic.twitter.com/T4WzsRLJqY