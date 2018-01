Here and Now, una famiglia disfunzionale vista da Alan Ball

E' stata definita una "riflessione provocatoria e grottesca sulle diverse forze che polarizzano la cultura americana odierna". Hbo ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie Here and Now, fissando il debutto ufficiale per il prossimo 11 febbraio (in Italia andrà in onda su Sky Atlantic dal 27 dello stesso mese), con protagonisti due mostri sacri come i premi Oscar Holly Hunter e Tim Robbins. Il drama celebra il ritorno sul piccolo schermo di Alan Ball, storica mente dietro i successi di Six Feet Under e True Blood, qui alle prese una famiglia disfunzionale, progressista e multietnica apparentemente perfetta, i Bishop: il capofamiglia è Greg (Tim Robbins) professore di filosofia; sua moglie Audrey (Holly Hunter). Poi ci sono i loro quattro figli che hanno una parte centrale nel racconto: adulti o per lo meno grandicelli, tre di loro adottati dal Vietnam, dalla Liberia e dalla Colombia, nascondono in realtà fratture profonde.

Here and Now segue in parallelo le esperienze dei membri di due famiglie: una è progressista e multietnica, i Bishop, che oltre ai quelli adottivi hanno anche una figlia biologica che è una studentessa, Kristen (una sorprendente Sosie Bacon, figlia dell'attore Kevin, ndr); poi c'è l'altra, un clan musulmano contemporaneo guidato da uno psichiatra che sta curando uno dei figli Bishop.

La vita della famiglia guidata da Greg sembra proseguire senza intoppi, secondo le normali dinamiche domestiche, tra le difficoltà della vita quotidiana e i problemi culturali che si possono riscontrare nell'America di oggi, ma nulla è come sembra. Finché uno dei ragazzi, Ramon (Daniel Zovatto) inizia a vedere cose che agli altri sono invisibili e ritiene che qualcosa o qualcuno stia provando a comunicare con lui. Poteri soprannaturali o malattia mentale?

Greg, il personaggio di Robbins, è un uomo ansioso il cui rapporto con la moglie Audrey sembra essersi complicato quando i figli sono cresciuti. Una è la mente dietro un sito di shopping. Una rifugiata somala, moglie e madre, Ashley, è stata adottata dai Bishop in seguito alla morte di sua madre e alla deportazione di suo padre. Duc (Lee) è un personal trainer di successo adottato all'età di 5 anni. La sua grande ambizione maschera un passato doloroso che non ha mai realmente affrontato. Ramon (Zovatto), adottato da un orfanotrofio colombiano a 18 mesi, è all'ultimo anno di college e vede la sua vita sconvolta quando comincia ad avere allucinazioni che non possono essere spiegate. Kristen (Bacon), infine, si è sempre sentita inferiore rispetto ai suoi fratelli esotici ed è determinata a trovare qualcosa - qualunque cosa - che possa definirla meglio di come la sua famiglia continua a vederla.

Alan Ball, oltre a scrivere i dieci episodi che compongono questa prima stagione, ha diretto anche l'episodio pilota, intitolato Eleven Eleven. Questa nuova serie Hbo, insomma, aggiungerà una nota trascendentale a un contesto altresì realistico. Nel cast - oltre ai due attori principali - troviamo Jerrika Hinton, Daniel Zovatto, Raymond Lee, Sosie Bacon, Andy Bean, Joe Williamson e Peter Macdissi. Here and Now è la terza serie tv creata dal premio Oscar Ball (sceneggiatura per il film American Beauty) per Hbo dopo Six Feet Under del 2001 e True Blood del 2008. Here and Now è stata girata in parte a Portland, nello Stato dell'Oregon.