Isola dei famosi, Il cast su Tv Sorrisi

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni pubblica nel numero (in edicola dal 16/1) la prima foto ufficiale dei 17 concorrenti de «L'isola dei famosi», il reality condotto da Alessia Marcuzzi in onda a partire dal 22 gennaio su Canale 5. Si tratta di Francesca Cipriani, showgirl. Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di «Colorado», Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di «Uomini e donne», Nadia Rinaldi, attrice, Eva Henger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Craig Warwick, sensitivo.

Per #SarannoIsolani i tre più votati sono stati: Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone. Solo uno di loro riuscirà a vivere sulle spiagge di Cayo Cochinos e sarà sempre il pubblico a decidere chi lo farà attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della prima puntata de “L’Isola dei Famosi” (in onda lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5).