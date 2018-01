C'è posta per te, ritorno da record con 30%

Ritorno da record per C'è posta per te su Canale 5. Il people show di Maria De Filippi, alla 21/ma edizione, debutta conquistando subito il sabato sera tv: 29.31% di share pari a 5 milioni 638 mila telespettatori. Dato che si certifica come il miglior esordio del programma delle ultime quattordici stagioni. Su Rai1 il film "Mister Felicità" con Alessandro Siani ha conquistato 3 milioni 418 mila spettatori, con uno share del 14.9. Su Rai3 "ottimo esordio" - sottolinea la Rai - per "La Linea Verticale": le prime due puntate della nuova serie scritta e diretta da Mattia Torre e interpretata da Valerio Mastandrea sono state viste da 1 milione 782 mila spettatori (share 7.5) e 1 milione 567 mila spettatori (share 6.9).

C'è posta per te risulta il programma più visto delle 24 ore e permette alla rete ammiraglia Mediaset di aggiudicarsi prima e seconda serata. Ma nel complesso sono le reti Rai a vincere il prime time con 8 milioni 927 mila spettatori e uno share del 38 (Mediaset 36.13%, La7 3,21%), e l'intera giornata, con 3 milioni 906 mila spettatori e uno share del 34.7% (Mediaset 33,48%, La7 2.76%). Vince nettamente nella seconda serata Mediaset con il 44.85% (Rai 22.55%, La7 2.78%).