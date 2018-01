Tornano gli 'Immaturi', a confronto con i ragazzi di oggi

Gli "Immaturi" della fiction che sbarca da venerdì su Canale 5, sono già pronti anche per una seconda serie. Forse continueranno la preparazione per l'esame di maturità a Cuba, o magari festeggeranno il titolo riconquistato con un bel viaggio. Lo ha annunciato il direttore della rete Giancarlo Scheri, durante la presentazione della prima serie. Tutto il cast riunito nel Liceo Classico Parini di Milano, uno dei più prestigiosi del capoluogo, zona Brera. "Mai come questa volta la fiction incontra il cinema, sono particolarmente orgoglioso - ha detto - Stiamo già scrivendo la seconda serie" .

Trasposizione televisiva dei due film di successo, anno 2010 e 2012, e con alcuni degli stessi attori, regia di Rolando Ravello, alla sua prima esperienza di fiction televisiva, 'Immaturi-La serie', in onda da venerdì 12 gennaio (8 puntate da 80 minuti ciascuna), riprende le vicende dei protagonisti che si ritrovano tra i banchi di scuola dopo vent'anni dal loro esame di maturità, annullato per un disguido burocratico. A differenza del film infatti non si preparano alla prova, da rifare assolutamente pena l'azzeramento di tutti i titoli conseguiti in seguito, da privatisti ma tornano a scuola. Così nella fiction c'è anche il confronto tra due generazioni: gli studenti diciottenni e loro quarantenni. "Questo è sicuramente l'aspetto più emozionate e interessante della serie - ha detto il regista - Mettere insieme due generazioni, i diciottenni e i quarantenni, e mischiare i ruoli e scoprire che mentre i giovani sono molto meno cretini di quello che possono apparire, gli immaturi veri siamo noi che restiamo con i piedi nell'adolescenza: la vera tragedia in Italia infatti è credersi ancora nella gioventù a 40 anni".

Nel cast della serie creata da Paolo Genovese, alcuni attori presenti anche nei due film. Come Ricky Memphis, che in realtà la maturità non l'ha mai presa. "E' vero mi sono fermato alla terza media", ha ammesso. E neppure l'essersi calato per tante volte nei panni del maturando gli ha fatto venire la voglia di provarci. Ricky- Lorenzo continua ad essere il bamboccione dei film, che non si schioda da casa e dalle coccole di mamma. Oppure Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Paolo e Virgilio, nemici da 20 anni per una storia d'amore con la stessa donna.

Tra le new entry Daniele Liotti, un professore che nasconde una sua dolorosa dipendenza (la ludopatia) e Nicole Grimaudo (Francesca), sua studentessa quarantenne, che invece ha quella da sesso. Sabrina Impacciatore è Serena donna ricchissima e snob, Irene Ferri è Luisa che si trova in classe con la figlia adolescente. La serie è stata girata nel liceo romano 'Mameli'. "Sei mesi di autentico divertimento", hanno raccontato tutti i protagonisti. "Immaturi è stato il mio primo successo e ci sono molto legato - ha detto Paolo Genovese - Se abbiamo deciso di farne una serie era perché quel film aveva ancora molto da dire, ci continuavano a scrivere mail, continuavano a chiedercelo: non darei certo la stessa risposta se mi chiedessero di far la serie di Perfetti sconosciuti".