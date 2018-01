Iacona, portiamo temi veri in campagna elettorale

Presadiretta inforca la bici e porta il pubblico in giro per città virtuose come Pesaro, Firenze, Bolzano, ma anche nello smog soffocante di Roma per affrontare il tema della mobilità sostenibile: con "una puntata insolita e anche un po' visionaria" Riccardo Iacona torna al timone del nuovo ciclo del programma di inchieste, lunedì 8 gennaio in prima serata su Rai3. E in vista delle elezioni prova ad andare "al di là della demagogia che quasi sempre accompagna le proposte nelle campagne elettorali, specie così feroci come quella che è appena partita", per proporre "temi veri nel dibattito politico".

'La bicicletta' ci salverà' è il titolo della prima puntata: le nostre città e le nostre vite soffocano nel traffico, i livelli di inquinamento sono cronicamente al di sopra dei limiti consentiti, le malattie correlate alle polveri sottili aumentano, i tempi degli spostamenti urbani si allungano e il trasporto pubblico fatica a stare al passo delle esigenze di tutti. E allora? "E' una partita fondamentale per la salute pubblica - sottolinea Iacona -. Per questo ci siamo messi in bici per dimostrare come funzionano i modelli virtuosi, da Pesaro a Bolzano, prima città italiana dove la maggioranza della popolazione si muove su due ruote, fino a Copenhagen e a Oslo, e come si potrebbe ridisegnare anche Roma, per farla tornare bella com'era. E' una puntata vera, aperta, anche visionaria: il futuro è a portata di mano e ci porterà anche un sacco di soldi. Basterebbe una ciclovia attraverso i parchi archeologici della capitale per decuplicare le presenze turistiche. Ci è sembrato un modo concreto per affrontare la questione della sostenibilità, una domanda che sta esplodendo ovunque".

Spazio anche a temi cari da sempre a Presadiretta, come la sanità, con un'inchiesta sugli errori medici e sulle cosiddette 'morti evitabili' in ospedale. E ancora il cibo e le tante contraddizioni che ne caratterizzano la filiera: in Italia siamo in deficit di prodotti come i cereali, alla base della nostra dieta, ma abbandoniamo i campi; continuiamo a inquinare l'aria della Pianura Padana con agricoltura e allevamento intensivi, ma poi buttiamo il cibo. Non mancherà una puntata sul lavoro, sempre più selvaggio: si lavora a mesi, a giornate, a settimane, a ore, si lavora la notte, la domenica, persino gratis. E guai a dire di no. Nel 2016, 4 milioni di italiani hanno lavorato così e stanno aumentando.

E ancora Presadiretta entrerà nel mondo dell'omeopatia, per capire cosa c'è davvero nei granuli con cui si curano 8 milioni di italiani con 20 mila medici che li prescrivono, soprattutto pediatri. Affronterà la questione della cooperazione italiana, con un'inchiesta tra Italia e Africa per provare a capire quali sono i progetti che funzionano e quelli destinati a fallire: "Confesso che avevo paura ad affrontare un tema del genere. Ma ci siamo detti: andiamo a vedere da vicino come vengono investiti i soldi. E mostreremo anche come ormai da 15 anni le università italiane hanno aperto agli studenti del Camerun, che tornano poi in patria da medici, ingegneri, architetti pronti ad aiutare la democrazia a rimanere stabile. Anzi, mi piacerebbe lanciare lo slogan 'università italiane con l'Africa', un modello da replicare assolutamente", sottolinea Iacona. Infine, un reportage sul rapporto tra sesso e potere dopo lo scandalo Weinstein, con un confronto tra le reazioni negli Stati Uniti e in Italia.

"Sapevamo che saremmo andati in onda in periodo di par condicio: abbiamo scelto - chiosa il giornalista - di affrontare argomenti che magari potranno entrare nel dibattito politico, finora dominato dalle accuse di incapacità reciproca. Sarebbe bello se la politica rispondesse su questi temi, piuttosto che inseguire l'elettorato offrendo un prodotto un po' avariato e sicuramente a breve termine. Del resto, questo è il compito del giornalismo di inchiesta. Vedo tante buone tracce, anche nei quotidiani, nei tg, nei programmi di approfondimento che cercano di rimettere il fuoco sulle cose vere del Paese".