Terence Hill, in tonaca in tv e al cinema in moto

Uomo di poche parole, non si autocelebra mai, anzi fa sempre i complimenti agli altri. E' anche questo il suo segreto da oltre da 40 anni, dai tempi western di E lo chiamavano Trinità e di Il mio nome è Nessuno (girato nel 1973 nel New Mexico, al fianco di Henry Fonda - prima di Indiana Jones e assai più bello di Harrison Ford ndr.), del suo successo oggi in tv. Il pubblico nel suo sguardo ceruleo riconosce l'autenticità delle persone perbene. E in fondo chi non sogna in questi tempi bui di esser salvato da uno spirito buono con il volto di Terence Hill.

Torna il prete detective Don Matteo con l'undicesima stagione, insieme a Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, ma sono una valanga i cambiamenti in arrivo su Rai1 dall'11 gennaio, a cominciare da una vera 'rivoluzione' in caserma dove sbarca una capitano donna. Non solo: un nuovo pubblico ministero, strampalato e maschilista solo all'apparenza; un bambino straordinario, dovuto crescere in fretta, che intesserà una relazione unica con il maresciallo Cecchini. Immutata la colonna portante il prete con la tonaca e il basco, che ama sfrecciare in bicicletta e che preferisce forse risolvere i casi a dir messa. Ma a Pasqua l'inossidabile Terence, al secolo Mario (RPT Mario) Girotti, classe 1939 (ne dimostra 25 in meno), sbarca anche al cinema con un film scritto e diretto da lui - 'Me ne vado per un po' - dove lo vedremo sempre in sella, questa volta di una moto, una Harley Davidson: una "pellicola on-the road" girata tra Italia la Spagna e il deserto dell'Almeria. Al fianco dell'attore italo-americano una giovanissima attrice scoperta dal nostro amato ex Trinità.

Per aprire la nuova stagione 2018 di Don Matteo 11 Rai1 punta sul sicuro: 13 serate (per un totale di 26 episodi) prodotte da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Oltre alla presenza di Carlo Conti come guest star nei panni di se stesso, la fiction di Rai1 vede l'ingresso di un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Dietro la macchina da presa tre registi: Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio Alexis Sweet. Tornano Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi) e Francesco Scali (Pippo). Tra le novità anche la giovane Sofia dal carattere difficile, che legherà con il bullo interpretato da Federico Russo (Mimmo de I Cesaroni). nterpellato dall'ANSA Il protagonista Terence Hill si dice "felice di questa nuova stagione, non mi ha stancato. Ogni volta che parliamo di una nuova edizione, io mi assicuro con il produttore Luca Bernabei che debba superare il climax della precedente. Questa forse è la migliore in assoluto. Per questo motivo, quando mi sono trovato a scegliere per motivi di tempo tra Don Matteo e Un passo dal cielo, ho optato per il prete. E' un personaggio di cui in fondo non conosciamo il passato, è un cowboy: non si sa da dove viene né dove va. Un eroe positivo, modernizzato, calmo, mai sopra le righe o irriverente. Mi ha sempre messo a mio agio. Su di lui si possono scrivere storie all'infinito". In tutti questi anni si sono alternati tanti personaggi, ha legato con qualcuno in particolare? "Ovviamente con Frassica, siamo vecchi amici, parliamo tutti e due poco, anche se può sembrare che lui abbia un carattere irriverente è un uomo rispettoso degli altri, mai borioso. Non abbiamo molto da dirci, ma ci basta uno sguardo per intenderci. Le amicizie autentiche sono anche questo".

Ma non è tutto. L'instancabile Terence Hill ha scritto e diretto un film e lo vedremo protagonista al cinema della pellicola 'Me ne vado per un po''. Il suo personaggio, racconta, "si chiama Thomas, è un uomo che va alla ricerca di se stesso, dopo aver letto un libro che lo ha ispirato molto, con la sua Harley Davidson (è stata rivisitata in chiave western). A bordo di questo straordinario mezzo con bisacce da cowboy corredate da borraccia, corda e padella, si dirige verso il deserto di Almeria in Spagna (lì è molto suggestivo lo scenario, più mosso - se lo conosci - di quello africano), per trascorrere del tempo. Ma lungo la strada incontra una giovane donna (Veronica Benedetta Bitto) perseguitata da due balordi e da quel momento in poi, pur tentando ogni volta a stare solo per i fatti suoi, non riesce a sbarazzarsene. Nonostante il fastidio e la distrazione, Thomas scopre che la saggezza che cercava, non la trova nella solitudine, ma nel forte spirito di Lucia".