Svolta a Miss America, ex reginetta sarà presidente

Il concorso di bellezza Miss America gira pagina dopo le dimissioni del ceo Sam Haskell, in seguito alla rivelazione delle email in cui derideva e offendeva le concorrenti per il loro peso o per la loro vita sessuale. Uno scandalo che ha travolto anche il presidente Lynn Weidner. Al posto di quest'ultimo ora è stata 'incoronata' per la prima volta un'ex 'reginetta', Gretchen Carlson, vincitrice del titolo nel 1989.

Ma la ex miss America era tornata all'onore delle cronache nel 2016 per aver denunciato il potente ceo di Fox News Roger Ailes per molestie sessuali, in un caso che lo aveva costretto alle dimissioni e ad un risarcimento alla sua accusatrice.

"Sono onorata di far progredire questo iconico programma", ha twittato Carlson. Nell'annunciare la sua nomina, l'organizzazione ha reso noto che "molti dei precedenti consiglieri si sono dimessi" e che altre tre ex vincitrici del concorso sono entrate nel bord: Laura Kaeppeler Fleiss (2012), Heather French Henry (2000) e Kate Shindle, (1998).