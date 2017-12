Il 2018 in tv riparte dalle grandi serie

Se ad aprire la stagione della grande fiction Rai sarà, come annunciato, la serie evento firmata e diretta da Francesca Archibugi, Romanzo Famigliare, Mediaset punta sulla trasposizione in tv del film campione al box office Immaturi, che vede tra i protagonisti sul piccolo schermo una parte del cast della pellicola. Ma ritornano sul servizio pubblico anche Don Matteo, il prete più amato in tonaca e bicicletta che più che tener messa finisce sempre con il fare il detective, e Montalbano, il commissario famoso anche oltreoceano nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Titoli spettacolari come Britannia, Westworld 2 e due nuovi episodi per I delitti del BarLume su Sky Cinema. Eccolo, lo scoppiettante 2018 di Sky. Nel nuovo anno vedremo anche come andranno a finire le relazioni pericolose e scandalose di The Affair, con gli episodi della quarta stagione inedita e in esclusiva per Sky Atlantic HD.

- ROMANZO FAMIGLIARE: dall'8 gennaio su Rai1, 6 prime serate per la regia di Francesca Archibugi. Nel cast Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Giancarlo Giannini.

- DON MATTEO: dall'11 gennaio su Rai1 al via l'undicesima stagione con Terence Hill e Nino Frassica. Nuovi gialli da risolvere, un cast rinnovato e qualche vecchia conoscenza.

- ROCCO CHINNICI: il 23 gennaio su Rai1 la fiction che racconta la storia del magistrato ucciso dalla mafia, interpretato da Sergio Castellitto.

- FABRIZIO DE ANDRE' PRINCIPE LIBERO: dal 12 febbraio su Rai1 in due puntate la storia di Fabrizio De Andrè, interpretato da Luca Marinelli. Nel cast Valentina Bellè, Elena Radonicich e Ennio Fantastichini.

- IL CACCIATORE: dal 14 febbraio su Rai2 la fiction sulla lotta alla mafia negli anni '90. Protagonista delle 6 puntate il magistrato Alfonso Sabella, interpretato da Francesco Montanari.

- MONTALBANO: dal 19 febbraio su Rai1, due nuovi episodi della fortunata fiction con Luca Zingaretti ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, Amore e La giostra degli scambi.

- ROCCO SCHIAVONE: a marzo, su Rai2, la seconda stagione della fiction noir con Marco Giallini.

- IL CAPITANO MARIA: a marzo, su Rai1, la nuova fiction poliziesca con Vanessa Incontrada nei panni di un coraggioso comandante dei carabinieri, rimasta vedova, che dopo anni torna con i figli nella sua città natale, Bari, dove si troverà a fronteggiare la criminalità locale.

- E' ARRIVATA LA FELICITA': a marzo, su Rai1, la seconda stagione della fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria e la loro famiglia allargata.

- IMMATURI: dal 12 gennaio su Canale 5, la serie ispirata al fortunato film di Paolo Genovese. Nel cast Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Luca e Paolo, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Ilaria Spada, Daniele Liotti.

- LIBERI SOGNATORI: a gennaio su Canale 5 la collana di film che raccontano le storie dell'imprenditore Libero Grassi, il giornalista Mario Francese, l'assessore Renata Forte e l'agente di polizia Emanuela Loi, quattro eroi che hanno pagato con la morte il loro senso di giustizia. A vestire i loro panni Giorgio Tirabassi, Giulia Michelini, Marco Bocci e Greta Scarano.

- I DELITTI DEL BARLUME: dall'8 gennaio su Sky Cinema HD la quinta stagione della serie tv basata sui romanzi di Marco Malvaldi con Filippo Timi nei panni del protagonista.

Tra le fiction annunciate per il 2018: sempre più attesa la seconda stagione della comedy targata HBO Divorce, con Sarah Jessica Parker (Sex and the city), con le nuove schermaglie scaturite dal difficile divorzio e dal tentativo di riprendere la sua vita da single per la protagonista Frances. E ancora Il miracolo, nuova serie, in onda su Sky Atlantic, firmata Niccolò Ammaniti. Nel cast Guido Caprino, Alba Rohrwacher, Lorenza Indovina, Elena Lietti e Tommaso Ragno. Sempre su Sky Atlantic, in primavera, Sui generi, la nuova serie di Maccio Capatonda.