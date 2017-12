Victoria, regina 'attuale', arriva la seconda serie

"La seconda gravidanza della Regina è una storia davvero interessante.

Sebbene fosse una bella cosa, non fu una sua scelta né un suo desiderio. Si sentì imprigionata in essa, proprio quando aveva appena ritrovato la sua indipendenza. È una cosa che non avevo mai visto in tv: una donna che ama e adora il marito ma che ama anche il suo lavoro e non vuole necessariamente essere incinta.

Nei suoi diari scrisse 'È l'unica cosa che temo', ma lei amava i suoi figli". Parole di Jenna Coleman che parla così del suo personaggio la regina Victoria.

Dopo il successo della prima serie arriva in prima tv assoluta solo su laF (Sky canale 139) la seconda stagione di Victoria: uno dei 'costume drama' più amati dell'ultimo decennio che vede la protagonista Jenna affiancata da nuovi ingressi nel cast, fra cui Diana Rigg (la Regina di Spine del Trono di Spade e vincitrice di BAFTA ed Emmy Awards). La serie kolossal di ITV andrà in onda da venerdì 29 dicembre alle ore 21.10 e terminerà con un evento speciale di chiusura venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2018. "È stata la prima regina - ricorda Coleman - ad aver avuto figli, e gestire nove figli, un marito e un Regno: è un'impresa davvero notevole!".

Gli anni '40 del 1800 sono tra i più difficili e complessi per Victoria: dopo la nascita della sua primogenita Victoria Adelaide, la donna più potente al mondo dovrà cercare un nuovo equilibrio nell'essere regina, moglie e madre; mentre suo marito, il principe Albert (Tom Hughes), inizia a soffrire del peso del suo ruolo indefinito come principe consorte, Victoria dovrà affrontare gravi problemi istituzionali, sia nella tumultuosa Inghilterra che nel resto del Regno, come la grande carestia irlandese, l'abolizione delle Corn Laws (i dazi sulle derrate agricole), la crisi in Afghanistan. "In questa seconda stagione Victoria e Albert devono affrontare il problema di vivere felici e contenti, a volte anche tumultuosamente.", afferma la sceneggiatrice e produttrice esecutiva Daisy Goodwin, autrice anche del romanzo "Victoria" edito in Italia da Sonzogno. "Da molti punti di vista il dilemma di Victoria è attuale: come puoi far funzionare il tuo matrimonio e avere una famiglia felice mentre devi svolgere un lavoro molto importante? Puoi avere tutto?".

Accanto ai riconfermati e amati personaggi della serie, come il principe playboy Ernest (David Oakes), la Baronessa di Lehzen (Daniela Holtz), il Primo Ministro Lord Melbourne (Rufus Sewell), l'amareggiata Duchessa di Kent (Catherine Flemming), la misteriosa Mrs Skerrett (Nell Hudson), il cuoco Charles Francatelli (Ferdinand Kingsley) e il leader del Partito Conservatore Sir Robert Peel (Nigel Lindsay), il cast vede fra le novità Diana Rigg, nei panni della Duchessa di Buccleuch fidata e caustica nuova dama di compagnia della Regina, Martin Compston (Line of Duty) nel ruolo del Dott. Robert Traill, e Denis Lawson (Guerre Stellari, Local Hero) come Duca di Atholl.

"C'è un interessante dibattito - prosegue la protagonista - sul suo carattere ribelle: aveva questo fuoco in lei e questa tempra d'acciaio perché era nata così? O perché era in un mondo dove una donna, per di più alta 1 metro e 52, doveva farsi valere per farsi ascoltare ed essere presa sul serio? Penso fu un mix di entrambi i fattori".

Mentre si sta già lavorando a una terza stagione di Victoria, gli 8 episodi della seconda, sempre prodotta da Mammoth Screen, vanno in onda in prima tv assoluta per 4 venerdì su laF (canale 139 Sky) dal 29 dicembre alle ore 21.10 per il ciclo Classici in TV, mentre l'evento speciale di chiusura sarà on air in doppio appuntamento venerdì 19 con gli ultimi 2 episodi e sabato 20 gennaio 2018 con una puntata speciale da 90 minuti. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili su Sky on Demand.