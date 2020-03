Giuliana De Sio colpita da Coronavirus

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Giuliana De Sio colpita dal Coronavirus e in isolamento da 15 giorni. Ad annunciarlo è la stessa attrice, nella notte, con un post su Facebook. "Ora sono al terzo tampone negativo", dice raggiunta al telefono dall'ANSA, dal suo letto dell'Ospedale Spallanzani di Roma.

"Entro qualche giorno dovrei essere dimessa, ma qui non ti dicono nulla", aggiunge. I primi sintomi, "a metà febbraio mentre ero in tournée a Cremona". Poi, "due settimane in isolamento, con l'ossigeno: una solitudine siderale totale - dice - La prova più dura cui sono stata posta in tutta la mia vita, forse ancora peggio della malattia". (ANSA).