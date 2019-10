Teatro: debutta a Washington 'L'ultimo polverone'

Un testo scritto e diretto dall'attore e regista romano, Tonino Tosto, debutta al teatro Alice Deal M.S. di Washington. Lo spettacolo viene rappresentato, in collaborazione con Smatch, Casa italiana e Italians in DC, nell’ambito della settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dal Ministero degli Esteri.

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che ogni anno la Farnesina organizza nella terza settimana di ottobre per la promozione dell’italiano come grande lingua di cultura classica e contemporanea – giunta alla XVIII edizione – quest’anno ha come tema: L’Italiano del palcoscenico.

Il testo “L’ultimo polverone, l’italiano del palcoscenico” di Tonino Tosto, debutta il 27 ottobre al teatro Alice Deal M.S. di Washington. Lo spettacolo è interpretato da Eleonora Tosto canto e narrazione, Roberto Angelelli chitarra e voce e Danilo Blaiotta pianoforte e voce. Il montaggio dei video di repertorio che saranno proiettati durante lo spettacolo è di Alessio Soro.