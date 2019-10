Winter Journey opera poetica sul dramma dei migranti

L'Europa ha smarrito la pietà, gli italiani non ricordano più di essere figli di Enea? Ma quando si vive al cospetto della morte, immersi nella tempesta, quel che resta è l'essenza dell'uomo, la sua fragilità, e viene fuori con dolente chiarezza da "Winter Journey", in 'prima' mondiale al Teatro Massimo di Palermo, che coproduce lo spettacolo con il San Carlo di Napoli. Quando il sipario si alza sulla melodia che si ripete, mentre gli archi fanno da basso continuo, le onde alte, minacciose, investono il pubblico, dallo schermo gigante si viene travolti dall'angoscia, dagli ultimi istanti di vita di chi è caduto in mare. E quando ci si appende a un pezzo di legno per restare in vita ecco che la musica incalza, diventa ripetitiva, come i pensieri sott'acqua. Ma "Winter Journey" non cronaca, ma una preghiera ossessiva che nasce dalle cellule armoniche che si inseguono, frutto della commozione di Ludovico Einaudi, e del testo di Colm Toibin che conosce bene il rischio della morte, la miseria e la pietà.