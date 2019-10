Huppert è Maria Stuarda alla Pergola di Firenze

Isabelle Huppert è Maria Stuarda in 'Mary Said What She Said', monologo diretto da Robert Wilson e con musiche originali di Ludovico Einaudi, in scena dall'11 al 13 ottobre al Teatro della Pergola di Firenze. Lo spettacolo, in francese con sovratitoli in italiano, è una coproduzione tra Pergola e Theatre de la Ville di Parigi, ed è un'esclusiva per l'Italia.

La vita e i tormenti, tra gloria, prigione e omicidi, della regina che ha combattuto le forze della storia per controllare il suo destino, rappresentano il terzo incontro artistico tra Huppert e Wilson dopo Orlando di V.Woolf, replicato dall'89 al 2009, e Quartett di Heiner Müller. Huppert ha già incontrato a teatro Maria Stuarda: nel dramma di Schiller al Royal National Theatre di Londra nel 1996. In 'Mary Said What She Said' è sola in scena, guidata da Wilson in un vortice di immagini che restituiscono una regina che ha combattuto per controllare il suo destino e che il giorno prima della sua esecuzione lotta ancora, cercando la giustizia divina.

L'opera è ambientata nel 1587; l'azione si svolge nel castello di Fotheringhay, nel nord dell'Inghilterra, alla vigilia dell'esecuzione. Il testo ripercorre la sua storia burrascosa: il disastroso matrimonio con Henry Stuart, lord Darnley, il padre di suo figlio, che era soltanto un bambino quando fu proclamato re al posto di Maria stessa. L'omicidio di Darnley e il successivo matrimonio di Maria con il suo amante, James, conte di Bothwell, il principale cospiratore della morte violenta di Darnley, costarono alla regina il suo trono. Ma anche mentre Maria si prepara a morire martire, dopo diciannove anni in cattività, non si incamminerà dolcemente verso la morte.

Ha in quel momento una visione di suo figlio, re Giacomo; dicono che le sue labbra erano ancora in movimento quando il boia teneva la testa mozzata in alto.

'Mary Said What She Said' fa parte di un'articolata partnership tra Pergola e il Théâtre de la Ville di Parigi, che sarà anche al centro di un incontro in programma l'11 ottobre a Palazzo Vecchio.(ANSA).