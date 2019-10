In arrivo Ghost il Musical

Arriverà a fine gennaio nei teatri italiani "Ghost il musical", pronto a commuovere schiere di cuori teneri come fecero Patrick Swayze e Demi Moore nel 1990 nel celebre film che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo. La trasposizione di quella pellicola cult, una produzione tutta italiana della Show Bees di Gianmario Longoni in collaborazione con Colin Ingram e Hello Entertainment, si basa sul libretto di Bruce Joel Rubin, l'autore della sceneggiatura originale del film che ha curato l'adattamento per il palcoscenico, con una colonna sonora piena di ritmo firmata da due grandi nomi della musica, l'ex Eurythmics Dave Stewart e Glen Ballard, tra gli autori di Alanis Morrisette. A guidare gli attori-cantanti e i ballerini nelle due ore a ritmo serrato è Federico Bellone, giovane regista che ha diretto altri musical premiati dal pubblico come Mary Poppins, Dirty Dancing, The Bodyguard, A qualcuno piace caldo. Lo show con un cast spagnolo, in coproduzione con Letsgo, ha debuttato a Madrid conquistando gli spettatori. La favola d'amore di Molly e Sam, che dopo la morte violenta continua a comunicare con la ragazza grazie alla medium truffatrice Oda Mae (nel film la pirotecnica Whoopy Goldberg), l' unica a dialogare con il fantasma del giovane, sul palcoscenico funziona e coinvolge. Al merito indiscusso della trama scandita nei momenti più intensi dal celebre brano "Unchained melody", si aggiungono la musiche originali che alternano il pop-rock alla energia trascinante del soul nelle scene in cui primeggia la sensitiva, ma soprattutto gli effetti speciali, con il fantasma di Sam e degli altri personaggi che prendono forma entrando e uscendo dai corpi o passando attraverso le porte. Qui si vede la mano brillante di Paolo Carta, illusionista esperto che sorprende lo spettatore più che con la tecnologia con "trucchi" da vecchio artigiano dell' inganno. Tra il pubblico che ha gremito la prima madrilena al Teatro Gran Via c' erano anche i tre giovani del cast italiano dello spettacolo che dopo il debutto a Bologna il 26 e 27 gennaio, sarà al Sistina di Roma dal 28 gennaio al 9 febbraio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano dall' 11 febbraio al 1 marzo e poi in tour in una ventina di altre città. Sam sarà Mirko Ranù, 32 anni di Roma; Molly avrà il volto di Giulia Sol, bergamasca di 23 anni; Gloria Enchill, ventisettenne piacentina di genitori ghanesi, sarà Oda Mae. "E' una storia più attuale che mai - ha detto il regista -. Con questo romantico thriller vorremmo che lo spettatore potesse stringere la mano della persona a cui tiene, per non perdere l'occasione di dirle ti amo perché i treni della vita passano una sola volta e non si può tornare indietro". L' aspetto più impegnativo sono stati proprio gli effetti speciali. "Abbiamo pescato dalla storia della magia - ha spiegato Bellone - i princìpi che ci erano necessari e li abbiamo trasformati in 21 nuove illusioni mai presentate prima in palcoscenico. Metterle insieme con i continui cambi di scena è stato molto difficile". Gianmario Longoni ricorda che Ghost si lega al precedente successo riscosso con il musical "Dirty Dancing", prodotto per l' Italia e portato anche in Spagna e Messico. Lo show comporta un impegno importante, che si aggira sul milione di euro solo per arrivare al debutto. Il produttore ha colto l' occasione della "contemporanea" spagnola - in cartellone fino a maggio - per mettere in luce le difficoltà del panorama teatrale italiano. "Uno spettacolo del genere a Madrid resta un anno, a Milano un mese, a Roma due settimane - osserva -. La gente qui in Spagna si diverte e va a teatro come al cinema, nonostante i biglietti costino dal 30 al 50 per cento in più rispetto all' Italia. Molto dipende dall' attitudine del pubblico ma da noi gli spettacoli di intrattenimento che ricevono finanziamenti pubblici spesso portano ad avere meno attenzione per gli spettatori".