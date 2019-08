Al via 39/o festival 'Oriente Occidente'

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Al via a Rovereto la 39/a edizione di 'Oriente Occidente Dance Festival', per il secondo anno consecutivo dedicato al tema della 'Nuova Via della Seta' con il meglio della danza contemporanea dal mondo, fra etica ed estetica.

L'inaugurazione domani, alle ore 18 in piazza Cesare Battisti a Rovereto, con una performance urbana firmata da Guangdong Modern Dance Company, la più antica compagnia di danza contemporanea cinese. Lo spettacolo di apertura sarà 'Vertikal' del coreografo Mourad Merzouki, padre dell'hip hop teatrale francese, al teatro Zandonai alle 20.30.

Gli spettacoli sono in programma fino a domenica 8 settembre.

Conclusione al Teatro Sociale di Trento con la performance della compagnia di Fabrice Guillot.