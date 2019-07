I 99 di Franca Valeri, sempre avanti

Franca Valeri compie 99 anni il 31 luglio, attrice, scrittrice, raffinata umorista con una verve indomita. In ''Bugiarda no, reticente'' ha scritto: ''La nostra generazione era preparata. La preparazione non e' solo forza fisica, l'esercizio e' soprattutto di genere morale. Aspettare. Riscuotere. Amare e riamare, riderci sopra, ricordare con la giusta proporzione dei sentimenti. Insomma, non e' proprio semplice, ma noi siamo quelli li'...''. E in queste parole c'è tutta la distanza dalla generazione legata ai social, che aiuta a capire la peculiarità di questa donna. Tutti la ricordano ancora come la Signorina Snob o la Sora Cecioni. La sua grandezza è nella raffinatezza del suo umorismo, come della sua satira, capace di sedurre gli intellettuali e assieme di conquistare il pubblico popolare. Una carriera senza steccati che va dal teatro ai film, come quelli celebri con Sordi, come Il Vedovo alla tv dei varietà di Antonello Falqui alle sitcom, prima e spesso unica vera comica donna, ai libri.