Harrower e il potere delle parole

NAPOLI - "Devo mettere i nomi in tutto quello che ho davanti come quando metto il coltello nello stomaco di una gallina": è la battuta chiave della protagonista di questo dramma forte, al femminile, dall'inusuale ambientazione contadina, di aura tragica e primitiva tra lavoro nei campi a cura delle bestie, ma in cui la scrittura ha un ruolo centrale, intitolato appunto 'Coltelli nelle galline', dello scozzese David Harrower e presentato al Napoli Teatro Festival da Andree Ruth Shammah e il Teatro Franco Parenti, prima di portarlo al Festival di Spoleto dal 5 al 14 luglio e in tournée la prossima stagione.

In un'imprecisata lontana epoca, abitano in un piccolo villaggio i tre personaggi timorati, anzi timorosi di Dio, la donna, appunto chiamata semplicemente 'donna' dal marito Pony William che passa le giornate a arare i campi usando i suoi amatissimi cavalli, e il mugnaio Gilbert Horn, di cui sparlano tutti, sempre chiuso nel suo mulino mentre a lavorare è la pietra che macina grano. Appaiono come archetipi, pur delineati nella propria umanità attraverso azioni e dialogo essenziale e talvolta recitano anche le didascalie che li riguardano, quasi per un'ulteriore spersonalizzazione esemplare. E la bella scena di Margherita Palli sembra partire da questo, praticamente nuda, salvo il giaciglio a terra degli sposi e il tavolino del mugnaio, ospita, mossi, messi avanti a seconda delle scene, modellini della casa, della stalla, del mulino, mentre sullo sfondo si proietta una finestra da cui si vede il cielo per alludere a un interno, o campi e boschi per l'esterno.

Tutto inizia quando Pony William, rozzo, orgoglioso della propria fatica e della propria mascolinità, paragona la moglie a un campo e lei, che nella sua elementare concretezza non concepisce un uso figurato, metaforico del linguaggio, entra in crisi, chiede cosa voglia mai dire, mentre lui chiude ogni discorso dicendole "tu sei come penso io" portandosela poi a letto. E quando, per un impegno di lui (che tra l'altro lei ha scoperto la tradisce con altre donne) sarà la donna a dover andare al mulino con i sacchi di frumento e scoprire che la diversità del mugnaio che fa paura a tutti è che questi legge e scrive e l'affascina, mettendole in mano la penna e spingendola a scrive il proprio nome, come a rivelarsi quale persona. Le parole diventano così via via protagoniste nel loro legame con le cose, con la realtà, nella loro capacità di cogliere il cambiare ogni giorno delle cose, come in natura, quasi un sortilegio, una magia nella realtà di un'esistenza, di un villaggio praticamente muto, dove quello che ognuno ha in testa, comprese le parole essenziali, ce le ha messe Dio. Il fatto è che con la scrittura e la cultura il mugnaio stesso è passato pian piano da Dio a Io come artefice (e così potrà ideare una propria vendetta verso la cattiveria degli altri) e poi guida un percorso di conoscenza della donna, seducendola, insinuandosi, regalandole la penna attraverso cui metterà in crisi le sue idee preconcette, la solidità e concretezza della sua vita, del suo matrimonio, facendole scoprire che esiste altro e che ognuno può fare scelte personali, arrivando così anche ad azioni rivoluzionarie, estreme.

Le parole seducono, le parole liberano, le parole sono coscienza e Harrower vuole dirci che segnano, come la storia della donna nella cui testa germinano come semi in un campo, quella dell'uomo e la trasformazione della società. Un dramma singolare che sembra suscitare echi di atmosfere diverse e lontane, da quelle di Gerhart Hauptmanna a Ugo Betti, a certi noir americani, mentre la scrittura di Harrower appare elementare e assieme molto articolata, capace di sviluppare la propria profondità attraverso una serie implacabile di non facili confronti a due, in cui la brama sessuale si trasforma in brama di conoscenza nella donna, ruvida, istintiva e dolce assieme e come mossa da una forza, una tensione appassionata interiore che avvertiamo vera nella rappresentazione che ce ne dà un'ottima Eva Riccobono, che ha accanto, diversamente umani e reali nei loro caratteri, l'egoistico e orgoglioso William di Alberto Astorri e il prepotente e insinuante Gilbert di Pietro Micci, che hanno meritato e lunghi e calorosi applausi finali.