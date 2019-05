Bulli Zoo, show studenti contro bullismo

Il 25 maggio, in occasione della "Quinta Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo", presentata da Enrico Papi, ambasciatore di Bulli Stop, al Teatro Olimpico di Roma, i ragazzi del Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop, con gli studenti dell'Istituto Visconti di Roma, portano in scena il Musical "Bulli zoo", originale rappresentazione teatrale dedicata alle vittime del bullismo.



Uno spettacolo dove questa piaga sociale che si nutre dell'incapacità di comunicare, è superata con il Teatro d'AnimAzione Pedagogico, teoria della docente Universitaria di Roma Tre Giovanna Pini. Lo spettacolo è dedicato ogni anno alle vittime di bullismo. In sala saranno presenti i genitori ai quali, bullismo e cyber-bullismo hanno ucciso i propri figli. La presentazione della serata, è affidata all'ambasciatore di Bulli Stop Enrico Papi che con la sua vivacità, introduce il pubblico in sala alla Quinta Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro Il Bullismo. In scena, anche i giovani talenti della musica e della tv, amici di Bulli Stop, Alessandro e Leo Gassmann, Bianca Gazzè, Matteo Costanzo, Matteo Valentini e Leonardo Della Bianca, che con le loro performance avviano la serata, seguiti dalla Fanfara dei Carabinieri con l'inno nazionale.



Utilizzando il linguaggio comune, con le esperienze e la fantasia dei ragazzi, nasce il Musical "Bulli Zoo", destinato a bambini, adolescenti e adulti. La finalità dello spettacolo favorisce la conoscenza e la presa di coscienza di quanto il bullismo sia dannoso sotto ogni aspetto, sia psichico sia fisico. Protagonisti assoluti 280 studenti divisi in laboratori. L'intera produzione, la stesura del testo regia, organizzazione teatrale, ufficio stampa è stata realizzata dagli studenti.



Il Centro Nazionale Contro il Bullismo - Bulli Stop ha l'intento di aggregare gli adolescenti per informarli di quanto il bullismo debba essere prevenuto e sconfitto. Ha finalità in ambito nazionale ed estero nella promozione e nella diffusione della cultura del rispetto, della legalità e dell'integrazione tra i ragazzi.