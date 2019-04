Proietti professore emerito, difendiamo il teatro

Un grande sorriso, aperto e sincero, a illuminare il viso, e un'espressione emozionata, quasi incredula, nell'indossare quella lunga toga nera e rosa di fronte a tanti studenti: dal 10 aprile Gigi Proietti non è soltanto uno dei più grandi attori italiani, ma anche un "Distinguished Professor", grazie all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che gli ha conferito il titolo di Professore Emerito Honoris Causa. "La comicità è un grande mistero. Si sa solo che fa ride'", dice l'attore prendendo la parola sul palco dell'Auditorium Ennio Morricone alla Facoltà di Lettere dell'Ateneo, in una prima "lezione" che fin da subito sembra uno spettacolo.

"Non ho avuto maestri, non ho fatto l'accademia e non ho finito giurisprudenza all'università perché cantavo nei nightclub. Non avevo idea di cosa fosse il teatro, poi ho fatto la prova pratica al Centro Universitario Teatrale della Sapienza - racconta - e mi hanno detto che recitavo come Albertazzi. E chi è, mi sono detto", racconta Proietti, "ho conosciuto Giancarlo Cobelli e da lui ho appreso la disciplina: se riaprissi una scuola di teatro la pretenderei di più di come ho fatto. Chi fa questo mestiere deve amare in modo sacro il proprio lavoro". Il tono si fa serio constatando la difficile situazione dei teatri, italiani e romani: "Il teatro andrebbe curato di più dalle istituzioni: abbassare i prezzi è possibile solo se lo Stato ci aiuta. Nella nostra città chiudono i teatri come i cinema, ed è chiuso anche il Valle, uno dei teatri più belli d'Europa, proprio in un momento in cui nulla potrebbe essere più aggregante del teatro, da vedere ma anche da fare. La cosa più pericolosa di oggi è il pensiero che si allontana", dice, "eppure il pubblico esiste, non si esprime ma c'è. Bisognerebbe ricominciare il rapporto tra chi fa teatro e chi lo fruisce".

"Con A me gli occhi please abbiamo fatto una cosa importante storicamente, proponendo una contaminazione di generi senza soluzione di continuità, una commistione di stili senza spiegare agli spettatori. Un grande successo, che mi ha fatto decidere di interessarmi a un pubblico più vasto", racconta, "non mi sono mai fermato, ma forse negli anni la tv ha cambiato un po' il pubblico che ora ride anche per cose che non fanno ridere. Però c'è voglia di conoscere: al Globe Theatre per esempio (il teatro elisabettiano dentro Villa Borghese da lui creato e diretto, ndr) rispettiamo la struttura drammaturgica di Shakespeare. È sempre meglio prima leggere che rileggere". Sala gremita di ragazzi, molti dei quali rimasti in piedi, tutti pronti con il telefonino a immortalare le battute di Proietti, i suoi racconti, i sonetti recitati: tanti gli applausi, tantissime le risate, ma soprattutto molto alta l'attenzione di fronte alle parole sagge del "nuovo professore" da parte di una platea giovanissima (ma ci sono anche gli 'adulti' ad assistere all'incontro) che dimostra di amare l'artista romano e di conoscere la storia e il valore del suo lavoro.

Classe 1940, attore istrionico di teatro, cinema e tv, regista, doppiatore, direttore artistico, cantante e grande affabulatore capace di rendere vera con la voce e il corpo anche la più grande illusione ("più sono bravo a fingere, più il pubblico è bravo a credere alla finzione: così può veicolare qualcosa", spiega), Proietti è "costantemente attento a coniugare, grazie alla sua straordinaria poliedricità attoriale, la ricerca artistica con la tradizione", si legge nelle motivazioni del titolo conferito, e "nella sua carriera artistica riesce a mostrarsi insieme appassionatamente radicato al suo territorio, eppur attento ad istituire con accortezza dinamiche di sprovincializzazione". Oggi l'attore conferma anche la sua vocazione da docente, trascinando i ragazzi in un discorso ironico e amaro, divertente e nostalgico, mentre alle sue spalle su uno schermo passano le immagini dei suoi successi, le foto con gli amici, le sue smorfie celebri, la sua lunga carriera. "L'università è cambiata negli ultimi anni: abbiamo aperto le aule anche ai non accademici, qualcuno fa polemica ma a noi non importa. Vogliamo creare cittadini competenti non buoni", sottolinea aprendo la cerimonia il professor Giuseppe Novelli, Rettore di Tor Vergata.