Chichiarelli, dopo Suburra ecco Ifigenia

''Ifigenia? La ritrovi in tutti coloro che vivono ai margini, negli invisibili. È in tutte le persone abbandonate e in difficoltà che incontriamo ogni giorno''. A parlare è Barbara Chichiarelli. O, per molti, l'implacabile Livia, spietatamente in guerra per il controllo dei traffici di Ostia in ''Suburra'', la serie Netflix trasmessa in tutto il mondo che l'ha fatta scoprire al grande pubblico. ''Non che nella mia vita sia cambiato niente - sorride lei parlando con l'ANSA - Il primo autografo l'ho firmato qualche giorno fa al supermercato: me l'ha chiesto un cassiere e tra i mille pacchi, gliel'ho fatto sullo scontrino''.

Classe 1985, occhi azzurri e voce profonda, dieci anni di teatro diretta, tra gli altri, da Gabriele Lavia e Antonio Latella, dagli spari della mala romana, passando per le note de ''La compagnia del cigno'' su Rai1 e di ''Un'avventura'' con Michele Riondino e Laura Chiatti al cinema, ora l'attrice sta per tornare in palcoscenico e, quasi per contrappasso, ha scelto la dimensione più intima possibile: sola in scena, con un monologo e nello spazio raccolto dell'Eliseo Off di Roma. L'occasione è l'''Ifigenia in Splott'' di Gary Owen, al debutto dal 3 al 29 aprile, con la regia di Roberto Romei.

''Venticinque spettatori a sera: rispetto al cinema, avranno davvero una percezione tridimensionale di me. Saremo quasi faccia a faccia, come nel salotto di casa mia - racconta - Il cinema è stata una scoperta per me, il teatro è il mondo da cui vengo. Sono due energie diverse. Sul set si può sempre ripetere. In palcoscenico hai l'adrenalina di chi sa che non può fermarsi, perché accade tutto dal vivo''. Quella di Owen è, ancora, una storia di periferia, con un'Ifigenia del XXI secolo, pochi sogni e ancor meno speranze, ben lontana dal tempo di Euripide, dall'iconografia classica e dal suo archetipo. ''Si parla di Splott (uno dei sobborghi di Cardiff, in Galles ndr), subito dopo la crisi del 2008. Ma potrebbe essere qualunque città europea, anche Roma'', spiega la Chichiarelli. La storia di Ifigenia è una storia come tante, fatta di povertà, solitudine, dipendenze, abusi e nessuna possibilità di riscatto. Ma è proprio facendo leva su questa ''storia già vista'' che il testo fa rinascere il mito ridandogli spazio e voce.

''Ifigenia si è moltiplicata, è continuamente intorno a noi - prosegue l'attrice - Rappresenta tutte quelle persone abbandonate, in difficoltà, ai margini, gli invisibili che incontriamo ogni giorno. Quelle che definiamo fuori dal sistema e che il sistema sacrifica per continuare a vivere''. La periferia è ancora al centro. ''Magari cambiano i temi - riflette - ma il conflitto con la grande città è sempre attuale e vivo. Io stessa sono cresciuta in un quartiere non centrale come Boccea, tra le botteghe, la spesa al mercato rionale con mia nonna. Ricordo il grande passaggio quando andai al liceo in Prati. O il sabato pomeriggio con le amiche quando si partiva per 'il centro': già il viaggio era metà dell'esperienza''. Ma perché poi capita che dalla periferia si diventi una donna come Livia o una vittima sacrificale come Ifigenia? ''Sono le circostanze, soprattutto le persone che incontri - risponde - Per le donne, poi, credo che la vita in generale sia più difficile. Siamo nel pieno di una transizione culturale, che non so ancora dove ci porterà. Ma tutto è più difficile per il 'femminile' in senso ampio. E ci metto dentro anche il sentimento dell'accoglienza, lo spirito del sacrifico, la propensione a farsi carico degli altri''.