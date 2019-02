E' Queen Mania con We Will Rock you

A pochi giorni dai 4 Oscar a Bohemian Rhapsody, arriva a Roma, dal 27 febbraio al 3 marzo al Teatro Brancaccio, sull'onda di 56 repliche in tutta Italia e 65.000 presenze, We will rock you, versione italiana aggiornata del musical scritto nel 2002 da Ben Elton, con la collaborazione di due membri dei Queen, Roger Taylor e Brian May. Un successo mondiale da 2700 performance e otto milioni di spettatori.

La storia, costruita sullo spirito delle canzoni (i cantanti/attori accompagnati da una rock band, ne eseguono dal vivo circa 20, da Radio Ga Ga a Another one bites the dust), è ambientata in un futuro lontano 300 anni, dove La Terra è diventata un enorme centro commerciale chiamato Pianeta Mall e i suoi abitanti sono consumatori senza la libertà di scegliere e pensare. La rivoluzione, a colpi di musica, arriverà dai giovani 'resistenti' Bohemians. Lo spettacolo, che già era stato allestito in Italia nel 2009, in questa nuova messa in scena, non è semplicemente una traduzione della versione inglese ma guarda all'oggi, dall'ossessione per il web, alla 'politica italiana da social'.

"I cattivi usano slogan che abbiamo sentito usare da Berlusconi, M5s, Lega, ma non manca la sinistra - spiega all'ANSA Michaela Berlini, che ha aggiornato il testo con il direttore artistico Valentina Ferrari e il produttore Claudio Trotta (Barley Arts) -. Li abbiamo introdotti perché ci stavano bene, erano emblematici. Facciamo uno sfottò alla politica di oggi in generale, quella che comunica a colpi di social e hashtag". Fra gli interpreti (molti provenienti dall'edizione del 2009) Salvo Vinci, nel ruolo di Galileo, che ha in se' un dono atavico; Alessandra Ferrari, per Scaramouche, compagna di rivolta; Valentina Ferrari, nella parte della 'dittatrice' Killer Queen; Massimiliano Colonna, per il saggio bibliotecario Pop; Paolo Barillari (Khashoggi), Claudio Zanelli per Brit e Loredana Fadda (Pop).

"Molti immagino pensino che We will rock you stia avendo tanto successo grazie a quel film meraviglioso che è Bohemian Rhapsody. Io invece credo lo stia avendo perché è uno spettacolo straordinario - dice Claudio Trotta -. C'è in corso una rivoluzione rock, la gente è stufa di falsità, bugie, banalità, volgarità; ha bisogno di realtà, e cosa c'è di più vero della cultura rock? Ce l'abbiamo dentro, lo dimostrano le reazioni a queste canzoni di spettatori di ogni età, dai bambini di 4 anni alle persone di 70". Il testo è stato aggiornato "perché essendo del 2002 era un po' datato, mancava tutta l'ossessione della nostra società per schermi grandi e piccoli o un panorama sempre più dominato dalle multinazionali. Vorremmo ricordare a tutti che quella che conta è la comunità reale, non quella virtuale. Lo facciamo attraverso il nostro spettacolo e la musica dei Queen, che per lungo tempo è stata considerata banalotta. Invece è complessa ed ha la grande dote di diventare voce di tante generazioni diverse".

Avete avuto reazioni a questo nuovo adattamento da parte dei Queen? "Brian May ha scritto alla traduttrice Raffaella Rolla, e a me - risponde Trotta - che era estremamente contento di quello che facciamo e mi ha promesso che se troverà il tempo verrà a vedere lo spettacolo". La tournée proseguirà fino ad aprile, in città come Napoli, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Bari, Firenze, Padova, Torino, Gorizia, Parma, e riprenderà a novembre.